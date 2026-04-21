El único lugar de España que está oficialmente excomulgado y que todavía no ha sido perdonado

Hay un pueblo de España que está oficialmente excomulgado y que todavía no ha sido perdonado, esta maldición empieza en la Edad Media y sigue estando presente. Todo amante de las leyendas, las brujas y los ritos antiguos debe visitar un punto de partida para conocer un rincón que quizás hasta ahora no conocías y puede acabar siendo el que nos dará un giro radical en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este tipo de pueblos que tenemos en nuestra geografía disponen de una magia especial que puede convertirse en un elemento que nos atraiga especialmente. La historia de este lugar puede acabar siendo la que nos acompañará en breve en busca de un punto del territorio que, sin duda alguna, deberemos conocer, antes que nada, en busca de un punto esencial de estos días que hasta el momento no sabíamos. Todavía no ha sido perdonado un pueblo excomulgado por una serie de detalles que nos han dejado en un punto del todo impredecible. Este es el único lugar de España que está oficialmente fuera de la iglesia por un motivo de peso.

Todavía no ha sido perdonado este pueblo

Este pueblo que hace siglos se convirtió en uno de los que acabaría siendo uno de los más destacados de su tiempo. En especial para un Vaticano cuyos responsables no dudaron en poner en él una serie de prohibiciones para todos aquellos que viven en él o lo visiten.

Literalmente está fuera de la Iglesia Católica, algo que en aquellos tiempos era una auténtica novedad que acabaría marcando el destino de los lugareños. Muchos decidieron marcharse dejando ese esplendoroso castillo que se ha convertido en un elemento destacado de estos días en uno de los que quedaba en pie con una leyenda negra a sus espaldas.

Una historia que pocos conocen y que quizás nos descubrirá un punto del país que nos invitará a conocer un poco mejor. Son tiempos de aprovechar al máximo estos planes necesarios para estos días. Un viaje hacia el pasado, la oscuridad, pero también la sabiduría popular de unas brujas que siguen estando presentes en este lugar.

Descubre en Teruel uno de los pueblos con más encanto que, sin duda alguna te servirá para planificar una escapada con un toque de misterio de lo más especial para toda la familia.

Este es el único pueblo que ha sido excomulgado

España tiene algunos pueblos que son una auténtica joya, incluido uno que se ha acabado convirtiendo en uno de los más destacados por los amantes del misterio. Un lugar que hay que tener en consideración y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener tan cerca.

Tal y como se presenta este pueblo en la web de Turismo de Aragón: «Vigilada por su antiguo castillo, imponente y desafiante al paso del tiempo, Trasmoz debe su fama a las leyendas que la han convertido en frecuente escenario de aquelarres de brujas. Un aire de misterio envuelve a la población».

Siguiendo con la misma explicación: «El castillo de Trasmoz y su señorío fueron desde el siglo XII feudo de la monarquía aragonesa, que los entregó sucesivamente a varios señores y familias poderosas como pago al apoyo que éstos prestaron a sus reyes. Desde la torre del homenaje podrás divisar una bella panorámica del valle y del Parque Natural del Moncayo. El interior del castillo alberga el Museo de la Torre, el Caballero y la Brujería, en el que se recogen objetos aparecidos en las excavaciones realizadas en el lugar, además de estar dedicado a las brujas y a las supersticiones que dan fama al pueblo desde tiempos inmemoriables. Las leyendas cuentan que el castillo de Trasmoz era lugar de reunión de las brujas de la zona. Cada verano, la localidad reúne a miles de visitantes en la Feria de la Brujería, magia y plantas medicinales. Otro evento de gran tradición que se celebra en la villa la noche de Todos los Santos es la Luz de las Ánimas, en la que el acto más sobrecogedor es la Procesión de las Ánimas».

Un lugar que hay que visitar y que ha sido fuente de inspiración de numerosos genios: «Bécquer dedicó a Trasmoz y a su castillo tres cartas de su obra “Desde mi celda”, que escribió durante su estancia en el cercano Monasterio de Veruela. Te recomendamos seguir a pie o en bicicleta el itinerario por el que habitualmente paseaba el poeta y que ejerció una gran influencia en sus obras».

Un pueblo que tiene una gran variedad de actividades, desde ese detalle que nos llevará a sumergirnos de lleno en el parque natural o a recrear la Edad Media en un monasterio o castillo singular que en julio vive su esplendor de la mano de una feria de brujas de lo más espectacular.