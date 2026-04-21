Rumores de crisis entre Aitana y Plex, aunque ellos lo niegan: «Él se siente agobiado dentro de la relación»

Los rumores sobre una posible crisis entre Aitana y Plex han cobrado más fuerza que nunca, a pesar de que la propia artista ha desmentido de forma tajante cualquier problema en su relación. La polémica, lejos de desaparecer, se ha intensificado en las últimas horas y nosotros hemos recopilado toda la información.

El origen de esta situación se encuentra en una información emitida en El tiempo justo, que apuntaba a una supuesta ruptura o, al menos, a un deterioro significativo en la relación de la pareja. Aitana Ocaña reaccionó rápidamente a dichas afirmaciones, negando rotundamente que existiera tal crisis y tratando desviar la atención. Sin embargo, el espacio televisivo ha decidido mantener su versión de los hechos, insistiendo en que la pareja no atraviesa su mejor momento.

En este contexto, el periodista Álex Álvarez, responsable de la exclusiva, ha intervenido en directo para reforzar la credibilidad de la información difundida. Durante su conexión, subrayó que los datos no proceden de fuentes indirectas o poco fiables, sino de personas cercanas a la pareja. «No nos lo cuenta un vecino, un amigo del amigo de Plex. No, nuestras fuentes son del entorno de la pareja», afirmó con contundencia, en un intento de blindar la veracidad de su trabajo.

Según la información trasladada en el programa, uno de los principales focos de tensión en la pareja estaría relacionado con la percepción de Plex dentro de la relación. De acuerdo con Álex Álvarez, el creador de contenido «se siente agobiado dentro de la relación». Esta sensación vendría acompañada, siempre según las fuentes citadas, de una dinámica en la que Aitana estaría «muy pendiente de sus movimientos», lo que el tertuliano interpreta como una posible «actitud controladora».

Cada día hay más información

Todo esto dibuja un escenario complejo, en el que la convivencia de la pareja se vería afectada por diferencias en sus expectativas y necesidades. El colaborador de El tiempo justo que ha sacado a la luz esta exclusiva defiende que ambos apenas estarían compartiendo planes en común, un indicio que, de confirmarse, podría reflejar un distanciamiento progresivo.

A esta versión se suman las declaraciones de otros tertulianos de Telecinco. Leticia Requejo aportó nuevos detalles sobre la dinámica interna de la relación, señalando que Aitana y Plex «manejan ritmos distintos». Según explicó, esta diferencia habría generado fricciones recurrentes, especialmente en lo relativo al tiempo que comparten juntos. Requejo aseguró que la cantante habría solicitado en varias ocasiones una mayor implicación por parte de su pareja en la vida en común.

«La conversación se produce hace dos semanas aproximadamente», explicó la periodista, en referencia a uno de los episodios recientes de desacuerdo entre ambos. En ese encuentro, según su relato, Plex habría escuchado las demandas de su pareja, aunque sin mostrarse plenamente de acuerdo con ellas. Este tipo de situaciones, de acuerdo con las fuentes del programa, no serían aisladas.

En la misma línea, Alexia Rivas añadió que la pareja habría protagonizado «bastantes broncas» relacionadas con esta cuestión. La colaboradora señaló que Aitana estaría «cansada de no sentirse la prioridad de Plex», si bien matizó que su intención sería resolver los problemas y continuar con la relación. Este matiz introduce un elemento relevante en la narrativa: pese a las tensiones descritas, no existiría una voluntad clara de ruptura por parte de la artista.

La postura de Aitana y Plex

Hasta el momento, ni Aitana ni Plex han realizado nuevas declaraciones que amplíen o aclaren la situación más allá del desmentido inicial de la cantante. Este silencio contribuye a alimentar la incertidumbre y deja espacio para la interpretación, tanto por parte de los medios como de los seguidores de la pareja.

Mientras tanto, el debate continúa abierto y cada vez hay más datos encima de la mesa. La insistencia del programa en mantener su versión, respaldada por fuentes directas, contrasta con la negativa frontal de la artista, configurando un escenario en el que la verdad parece fragmentada y difícil de verificar desde el exterior.

Si tenemos en cuenta todos los datos que hemos recopilado, podemos decir que la supuesta crisis entre Plex y Aitana se ha convertido en uno de los temas más comentados de la actualidad social. A falta de nuevos movimientos por parte de la pareja, el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será clave para determinar si se trata de un episodio pasajero amplificado por el foco mediático o de un punto de inflexión en su relación.