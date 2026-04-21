Noemí Ungría reaparece tras la entrevista de Raquel Morillas, su ex pareja: «Es pasado»

No es ningún secreto que Gran Hermano, poco a poco y con el paso del tiempo, se ganó a pulso ser uno de los realities más exitosos de la historia de la televisión en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Esta gran relevancia se hizo mucho más notable, especialmente en las primeras ediciones, con rostros ahora conocidos como Ismael Beiro, Raquel Morillas o, incluso, Noemí Ungría. De hecho, estas dos últimas coincidieron en la tercera edición del reality que, por aquel entonces, se desarrollaba en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y no solamente eso, sino que tuvieron un apasionado romance que, incluso, acabó en boda. Pero no todo fue tan idílico como al principio, puesto que al final optaron por divorciarse. Recientemente, en El tiempo justo, ambas han reaparecido en televisión, aunque lo han hecho por separado.

Todo comenzó con la visita de Raquel Morillas al programa presentado por Joaquín Prat. Entre otras tantas cuestiones, prefirió mostrarse de lo más cautelosa al hablar de su relación con su ex mujer y ex compañera de Gran Hermano 3. Es más, prefirió guardar silencio. Días más tarde, ha sido la propia Noemí Ungría la que ha reaparecido en televisión, y lo ha hecho también en El tiempo justo. Como era de esperar, la ex concursante del reality más famoso también mostró una postura muy parecida a su ex mujer, a la hora de negarse a hablar sobre este asunto.

De hecho, en cuanto se ha intentado tratar este tema, Noemí Ungría ha querido centrarse en su vida actual: «Es pasado y el pasado ahí está». Acto seguido, la ex participante de la tercera edición de Gran Hermano fue mucho más allá: «Ahora mismo, lo único que quiero es pensar en el presente y en lo que está por llegar».

Es importante tener en cuenta que, en la actualidad, la situación sentimental de Noemí Ungría nada tiene que ver con la de entonces. Ahora, la asesora de nutrición en redes sociales mantiene una relación con el paparazzi Enric Bayón, con quien ha tenido dos hijos: «Estoy encantada. He tenido un cambio maravilloso en mi vida y he sabido reinventarme».

A pesar de todo, la creadora de contenido en redes sociales ha confesado que siente mucha nostalgia por ese medio que le dio a conocer: «A mí me gusta la televisión, me encanta reencontrarme con mis compañeros y verlos otra vez». Y añadió: «Me encantan las cámaras, no os voy a mentir».

Es más, tiene claro que no le importaría en absoluto volver a participar en un reality. Tanto es así que, si le llamasen para formar parte de Supervivientes, respondería que sí sin dudarlo, aunque lo haría con una condición: no coincidir con compañeros de su edición. «Iría sola para ser yo, estar yo y vivirlo yo», matizó.