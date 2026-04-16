Aitana rompe con su norma no escrita y se pronuncia sobre Plex: “Nunca me he sentido tan feliz”

Aitana y Plex se han convertido en una de las parejas más queridas del momento. Aparecieron por primera vez delante de las cámaras en marzo de 2025, cuando protagonizaron un inesperado encuentro en Japón que formó parte de uno de los capítulos de La vuelta al mundo, una serie de YouTube realizada por el influencer y su grupo de amigos. Desde entonces, la pareja ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y no pronunciarse en exceso sobre cómo avanzaba su relación, aunque lo cierto es que ha sido inevitable que no salieran a la luz algunos detalles al respecto. Sin ir más lejos, durante las últimas semanas, su historia de amor se ha situado en el centro de todas las miradas por varios rumores que señalan que estarían atravesando una supuesta crisis. Una teoría que Aitana ha querido desmentir a través de un tajante comunicado con el que ha roto por completo su habitual norma no escrita ligada a la prudencia y a la discreción.

Haciendo uso de su perfil oficial de X, la intérprete de Superestrella ha dejado más que claro que su relación con Plex sigue adelante y que es una de las cuestiones más importantes de su vida personal. «No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticia, pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor», sentenciaba.

no me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras.

nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor 🫶🏼 https://t.co/b19GFElPsQ — AITANA (@Aitanax) April 15, 2026

Como no podía ser de otra manera, el tuit no ha tardado en generar todo tipo de reacciones, siendo muchas de ellas escritas por fans de la artista que han querido mostrarle todo su apoyo en este último revuelo mediático. «Los mejores son los más criticados», «Aitana no ha faltado a nadie y ha dejado claro todo con una verdad: está feliz y llena de amor», «Sois una pareja preciosa, no dejéis que los comentarios y mentiras os hagan daño», «No te dejes romper tu felicidad, disfruta y, si dicen, que digan. Solo vosotros sabéis lo que tenéis», señalaban algunos de ellos.

En el lado opuesto, varios internautas han querido destacar el llamativo cambio de actitud de Aitana frente a los medios. La cantante saltó a la fama en 2017 tras convertirse en concursante de Operación Triunfo y, aunque desde entonces ha mantenido varias relaciones sentimentales con diferentes rostros conocidos (como Sebastián Yatra o Miguel Bernardeau), nunca había sido tan clara y transparente como con su romance con Plex. Un romance por el que la catalana sigue apostando públicamente, a pesar de que varios rumores aseguran que está a punto de terminar.