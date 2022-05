El TSJ valenciano acepta la personación de Oltra en la causa de encubrimiento de los abusos de su ex

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aceptado la personación de Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el caso que investiga el presunto encubrimiento por parte supuestamente de personal y/o cargos de su propia Consejería de las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana. Oltra, preguntada acerca de si su personación perseguía evitar una posible imputación en el caso, ha rechazado hoy comentar las estrategias de defensa.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV ha aceptado la personación de Mónica Oltra en respuesta a la petición efectuada por sus abogados que solicitaban personarse como parte interesada en la causa a principios de mayo. No obstante, es relevante el hecho de que, por vez primera, la vicepresidenta valenciana ha puesto su defensa en este caso en manos de 2 prestigiosos abogados valencianos.

La investigación del conocido como ‘caso Oltra’ se ha desarrollado hasta ahora en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, cuyo titular solicitó hace algunas semanas al TSJCV la imputación de la vicepresidenta valenciana. La petición del Juzgado de Instrucción al Alto Tribunal era necesaria por cuanto Mónica Oltra tiene la condición de aforada.

Ahora, una vez producida la personación de Mónica Oltra, el siguiente paso por parte del Tribunal será solicitar a las partes las correspondientes alegaciones, tras lo cual y una vez estudiadas decidirá si admite a trámite el procedimiento. En ese caso, se produciría la imputación de la vicepresidenta valenciana.

El tribunal que decidirá acerca de la imputación de Mónica Oltra está conformado por la a su vez presidenta del TSJCV Pilar de la Oliva y los magistrados Vicente Torres y Antonio Ferrer. Estos 2 últimos ya formaron parte de un tribunal anterior que desestimó la querella presentada contra Mónica Oltra y otras 8 personas por Cristina Seguí.

Hoy, tras el Pleno del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra ha comparecido en su calidad de portavoz. Preguntada acerca de su personación, ha sostenido que en diversas ocasiones ha planteado que no comenta las estrategias de defensa «de nadie. Y menos, en este caso, en el que igual que un cirujano no se opera a sí mismo, yo, como soy abogado, no soy la persona más indicada para dirigir la defensa». Y, en ese sentido, ha dicho, «no tengo nada que comentar, igual que no comento la de los otros. Pero, menos, una en la que no tengo la perspectiva que debe tener un profesional».