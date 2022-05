Crisis abierta en Compromís ante la situación judicial en que se encuentra la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, que está pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ante la petición del titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia de imputarla en la investigación llevada a cabo para esclarecer si cargos y/o personal de la consejería que dirige la vicepresidenta supuestamente taparon la denuncia presentada por la menor abusada por su ex.

Vicent Marzà y Aitana Mas son los mejor situados para su sucesión. Esta última, es portavoz de Iniciativa del Poble Valencià, responsabilidad a la que accedió con el apoyo expreso de la vicepresidenta que es, además, fundadora de esa formación.

Hace 24 horas, el consejero de Educación del Gobierno valenciano Vicent Marzà decidió dimitir de sus responsabilidades para centrarse en preparar a su partido Mes Compromís, otro de los socios que conforman la coalición Compromís a la que pertenece Mónica Oltra, de cara a las elecciones que, en principio, serán en un año. Sin embargo, ayer por la mañana, sólo Joan Baldoví envió un mensaje de despedida a Vicent Marzà a través de las redes sociales. Ni Mónica Oltra ni Joan Ribó compartieron con su compañero de filas este momento.

La decisión de Vicent Marzà pilló con el pie cambiado al Ejecutivo valenciano, porque lo que se preveía era un remodelación que afectara sólo a la cuota socialista en el Gobierno valenciano, que a la hora de redactar estas líneas sigue sin producirse. Y en esa línea habían ido, incluso, las manifestaciones públicas del presidente valenciano.

Las quinielas hablaban de que la consejera de Sanidad la socialista Ana Barceló podía pasar a ser portavoz de su grupo parlamentario en las Cortes en sustitución del también dimitido Manuel Mata, más peso para el consejero Arcadi España y la posible salida de la responsable de Innovación Carolina Pascual y del consejero de Hacienda Vicent Soler. Pero nadie vio venir la salida de Marzà, que será sustituido por Raquel Tamarit. Esto último lo decidió Compromís y poco o nada tiene que decidir Puig al respecto. Tamarit es persona muy cercana a Joan Baldoví que, recordemos, sí se despidió muy afectuosamente de Marzà en las redes sociales.

Vicent Marzà se fue después de que hubiera sonado para ser síndico de Compromís en las Cortes Valencianas tras la salida de Fran Ferri por motivos personales, este sí. Pero no fue elegido. Y se fue después, también, de participar en una manifestación catalanista en Castellón en la que le acompañó el ex presidente catalán Quim Torra.

Pero no fue sólo la salida de Vicent Marzà la que destapó la caja de los truenos, porque en paralelo la consejera de Justicia la socialista Gabriela Bravo, que ya había tenido sus más y sus menos con Marzà y con Compromís por rechazar que se exigiera un mayor grado de valenciano a los altos cargos de la Administración, protagonizó unas declaraciones en las que insinuó que Mónica Oltra debía marcharse ante el riesgo de imputación.

A pesar de que Compromís en bloque salió a respaldar a Oltra, lo cierto es que la coalición no las tiene todas consigo y comienza a plantearse un horizonte sin Oltra si finalmente es imputada. En ese horizonte, Marzà, según se desprende de sus manifestaciones de ayer y de sus silencios, no descarta presentarse en las próximas listas electorales. También, dejó otra clave, no volverá a ser consejero de Educación. Es decir, que sus metas son más altas.

El próximo paso de Vicent Marzà son las Cortes Valencianas. Donde pocos parlametarios le imaginan como diputado raso o presidiendo una comisión después de haber sido un consejero importante en el Gobierno valenciano. El necesita visibilidad y sólo tiene 2 ámbitos donde lograrla. Uno, el orgánico, el partido, y otro, el institucional, las Cortes Valencianas.

No es la única opción de Compromís para sustituir a Oltra si su imputación se produce. Joan Baldoví está en Madrid y no parece llamado a esa responsabilidad aunque sí tiene un peso importante como lo prueba la elección de Raquel Tamarit para la Consejería de Educación, y la otra consejera de Compromís es Mireia Mollà, que procede del mismo partido de Oltra, tiene pendiente la resolución final del caso de los burros de Castellón y en la memoria el episodio de las naranjas, que pesan.

Sin embargo, sí hay otra mujer, joven y alicantina -es de Crevillente- que tiene fundadas opciones. Se trata de la diputada Aitana Mas, que procede Iniciativa del Poble Valencià , el partido de Mónica Oltra en la Coalición Compromís. Fue Oltra, además, quien avaló su elección como portavoz de ese partido el pasado febrero, junto a Alberto Ibáñez.

En una reciente comparecencia en las Cortes Valencianas, Aitana Mas protagonizó un debate acerca de una iniciativa con el Partido Popular. Y, desde la tribuna, dejó claro que ella tiene línea directa con Joan Baldoví en Madrid. Es portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, en tanto que Ibáñez es asesor de Oltra su consejería.