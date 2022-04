La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra se ha proclamado hoy, de nuevo, víctima de un «contubernio». Una «cacería política y mediática», cuyos actores serían, según ella, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, el senador del PP Fernando de Rosa y la periodista Cristina Seguí. También, ha rechazado Oltra que el actual presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y ella misma tengan un pacto para «taparse las vergüenzas». Finalmente, ha dejado claro que ni va a dimitir ni a apartarse de la gestión mientras se dilucida su imputación en el caso de la menor abusada por su ex marido.

Mónica Oltra está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida acerca de la petición para imputarla realizada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia en la investigación que sigue para esclarecer si la denuncia de la menor abusada por su ex marido fue ‘tapada’ por cargos y/o personal de la Consejería que la propia Mónica Oltra dirige. Mientras el Alto Tribunal toma una decisión al respecto, ella afirma que es objeto de una «cacería política» y, además, «mediática». Ayer, en la sesión de control al Gobierno valenciano celebrada en las Cortes, Oltra quiso ilustrar su mensaje con una foto, en la que aparecen juntos Francisco Camps, Fernando de Rosa y Cristina Seguí. Hoy, ha dicho que el que los 3 hayan salido a desmentirlo confirmaba ese contubernio.

Una imagen, que según Cristina Seguí ha difundido en sus redes corresponde a un encuentro casual en la estación de Atocha, en Madrid, hace tiempo, de los tres. Según esa misma versión, la foto fue realizada por el diputado de Compromís, la coalición a que pertenece Oltra, en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví. También, De Rosa y Camps han negado que existiera contubernio alguno, pero Oltra sigue insistiendo. Y, hoy, ha vuelto a hacerlo tras el pleno del Gobierno valenciano.

Oltra, también se ha mostrado firme acerca de si existe un pacto de no agresión para taparse las ‘vergüenzas’ uno a otro con Ximo Puig. En lo que afecta al presidente valenciano, tal como ha publicado OK DIARIO, la Guardia Civil investiga si ‘enchufó’ a su hijo, Pau Puig, en una empresa de su hermano, Francis Puig, que recibió ayudas públicas. «El pacto que tenemos el presidente y yo es el pacto del Botánico», ha dicho Oltra.

Además, ha rechazado Mónica Oltra la posibilidad de apartarse de la gestión de su consejería, de la vicepresidencia y de la portavocía del Gobierno valenciano hasta que se resuelva el caso de la menor abusada por su ex marido. En concreto, Mónica Oltra ha dicho que eso «ya lo he contestado y no hay ninguna novedad al respecto». Y hasta por 2 veces ha insistido en este tiempo en que no dimitirá. Por tanto, ni dimite ni se aparta. La pregunta tenía su miga, porque, ayer, Fernando de Rosa, como se ha dicho una de las 3 personas a las que Oltra señala en esa supuesta «cacería» manifestó en twitter que lo que tenía que hacer la vicepresidenta valenciana «es dimitir y recuperar su estabilidad personal y emocional en su casa. Si no lo hace voluntariamente, que la cese Ximo Puig».

En referencia al caso de la menor abusada por su ex marido, también, Oltra se ha manifestado ajena al recurso presentado por una de las investigadas, que solicita la no imputación de la vicepresidenta. Ha dicho que no iba a calificar el escrito de defensa de una de las imputadas «y menos en esta mesa» y ha matizado además que ella no puede presentar ningún recurso porque no está personada en la causa, tal como adelantó en su día OK DIARIO. Además, ha eludido cualquier crítica a la labor del juez que ha instruido el caso.