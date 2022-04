Teresa, la menor abusada por el ex marido de Oltra, ha manifestado hoy a OK DIARIO, después que el titular del juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia solicitase al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, que «siempre he dicho que contra ella no tengo nada. Pero creo que ya se ha se ha demostrado que ocultó mi denuncia y que el 90% de la responsabilidad de que esté viviendo este momento tan malo es suya, así que sólo espero que se haga justicia».

Precisamente, el procedimiento judicial investiga si cargos y/o funcionarios de la Consejería que dirige Mónica Oltra taparon la denuncia de Teresa por los abusos sexuales a que fue sometida por un educador y entonces marido de la vicepresidenta del Gobierno valenciano en el centro tutelado en que se encontraba.

A pesar de su difícil situación personal, de un embarazo a cuestas, de estar pendiente todo el día de su otro hijo, de apenas unos meses, Teresa ha sacado fuerzas para mantener una conversación con OK DIARIO, que se ha producido horas después de que el juez solicitase la imputación de Oltra al TSJCV. Lejos del rencor que le podía haber venido a la cabeza con todo lo que lleva a sus espaldas, y demostrando una absoluta madurez a pesar de su juventud, 18 años, Teresa sigue manteniendo que contra Oltra «no tengo nada». «Pero sí creo -ha añadido- que ya se ha demostrado que ocultó mi denuncia y que el 90% de la responsabilidad de que esté viviendo este momento tan malo es suya, así que sólo espero que se haga justicia».

Teresa, hoy, sigue en pie. Tiene la familia que siempre soñó, con una pareja, un hijo y otro de camino. Lucha cada día mantener unida y fuerte a esa familia y por sacarlos adelante a todos y lo va consiguiendo gracias a su esfuerzo y a la solidaridad de las personas que la ayudan.