La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas ,que dirige la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra, ha decidido paralizar el expediente de indemnización abierto tras la reclamación presentada por la menor abusada por el hoy ex marido de la propia Mónica Oltra. La menor solicita que se le indemnice con una cantidad de 240.000 euros por la falta de protección tras haber sido objeto de los abusos sexuales del educador y entonces marido de la consejera en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana. Este procedimiento es distinto al que se sigue en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para resolver si existió ocultación de los citados abusos una vez que la menor los hubo denunciado a cargos y/o personal de la misma Consejería.

El plazo para finalizar el expediente es de 6 meses. Se presentó en agosto y la apertura fue el 17 de abril de 2021. El 9 de octubre del pasado año se solicitó al juzgado testimonio y se suspendió hasta que se cumplimentara el procedimiento, pero el Juzgado contestó que no podía incoarlo hasta que se incoara, a su vez, el procedimiento abreviado, plazo que estaba ahora a punto de cumplirse.

Estos hechos se han conocido el mismo día en que Mónica Oltra ha mostrado su predisposición para declarar ante el juez que investiga el asuntos relacionado con los abusos de su ex marido a esa menor. Esa declaración de Oltra, de producirse, no será de motu propio. Así, lo ha dejado claro hoy tras el Pleno del Gobierno valenciano. No obstante, también ha evitado Oltra responder a una pregunta, a petición de los medios, que el juez había hecho en los interrogatorios: ¿Cómo es posible que la consejera manifieste que hasta el 4 de agosto no tiene conocimiento de los hechos si el 28 de julio hay una resolución:, una orden de alejamiento, tan determinante y clara?: «No voy a hacer ninguna valoración de lo que ustedes publiquen de lo que ha dicho, se supone, el juez», ha dicho a este respecto.

El ‘caso Oltra’ continúa coleando. El titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra pudieron ocultar supuestamente la denuncia de la menor que fue sometida a abusos por parte del entonces marido de Mónica Oltra y educador de la Consejería. Hoy, se ha hablado sobre todo de 3 cuestiones. Una, su valoración acerca de que el juez que dirige el procedimiento haya pedido las declaraciones del pasado lunes, publicadas ese día también por OK DIARIO, donde pedía que no se buscara más y que se dejara a los funcionarios en paz. Otra, acerca de una de las preguntas efectuadas por el juez en sus interrogatorios a los 8 investigados de los 13 que ya suma la causa acerca de ¿cómo es posible que ella manifieste que hasta el 4 de agosto no tiene conocimiento de los hechos si el 28 de julio hay una resolución:, una orden de alejamiento, tan determinante y clara? y, la tercera, si Oltra quiere o está dispuesta a declarar en este procedimiento.

Acerca de aquellas declaraciones del lunes, Oltra ha vuelto a recurrir al mismo argumento que el viernes de la pasada semana: «Insisto en la comparecencia que hice en las Cortes Valencianas el 21 de abril (de 2021) porque ahí está todo». «Todos los datos, todos los hechos relevantes, todo, está ahí·, ha repetido «incluso cosas que ahora parecen novedades, pero no lo son. Están ahí. Pero no son novedades, porque las he contado yo en las Cortes». Oltra ha procurado no complicarse en lo referido a la pregunta del juez: «No voy a hacer ninguna valoración de lo que ustedes publiquen de lo que ha dicho, se supone, el juez, porque lo que entiendo es que el juez está haciendo su trabajo de manera diligente y minuciosa. Y es lo que compete a un órgano judicial».

Pero donde sí ha dejado las cosas más clara es en torno a su disposición a declarar en sede judicial: «Soy una persona muy voluntariosa. Y estoy a lo que se ha de estar. Pero no tendría ningún problema, tampoco», para añadir que ha hablado y explicado este tema tantas veces «que una más casi lo puedo hacer sin tener las anotaciones». Otra cuestión es si lo haría a petición propia: «estoy a lo que haga falta», ha insistido de nuevo, «pero esa no es una cuestión que se haya tratado en el Gobierno valenciano y, en todo caso, es una cuestión que es muy personal». A este respecto ha explicado minutos más tarde que «cuando uno va a un juzgado, siempre va porque tiene una citación», para volver después a su argumento primigenio: «Nada de lo que yo pueda decir en un juzgado no está ya dicho ante ustedes y ante el Parlamento. Está todo dicho y escrito y grabado. Y lo seguiré diciendo las veces que haga falta, sin ningún problema y en el foro que sea».