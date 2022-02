El diputado de Compromís en Madrid Joan Baldoví colaborará con la catalanista Plataforma per la Llengua para que el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez explique en sede parlamentaria y, por tanto, en el Congreso de los Diputados, la ausencia del catalán en las webs oficiales de los ministerios, según explica la propia entidad en una publicación en twitter que Baldoví ha retuiteado. Plataforma per la Llengua es la entidad que ha impulsado una web para denunciar a los profesores y estudiantes que no hablan catalán en la Universidad y que pretendía señalar con un distintivo rojo a los comercios de la Comunidad Valenciana donde no se atendiera en catalán.

Nuevo gesto de la izquierda valenciana en favor del catalán y, en este caso, de Plataforma per la Llengua. Esta vez, en Madrid, donde Joan Baldoví, el diputado de Compromís, la misma formación a la que pertenecen los consejeros del gobierno valenciano Mónica Oltra, Mireia Mollà y Vicent Marzà, se ha reunido con la citada plataforma para impulsar el uso del catalán, esta vez no en la Comunidad Valenciana, sino en las webs ministeriales del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Tanto Baldoví como Plataforma per la Llengua no han tenido reparos en hacer pública esa reunión. En concreto, Baldoví ha subido una publicación a su perfil de twitter en la que dice: «Con Plataforma per la Llengua del País Valenciano para darle normalidad al valenciano en las webs de los ministerios. Y, a continuación, hace mención al nombre del perfil de Plataforma per la Llengua.

La publicación de Baldoví, en realidad es un retuit que incluye el contenido que la propia Plataforma per la Llengua ha subido a su perfil, también de twitter, en el que explica: «Cuarta reunión en Madrid, en este caso con el diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví». La Plataforma incluye también en su mensaje el contenido de la reunión: «Acordamos que colaboraremos para que el Gobierno tenga que dar explicaciones en sede parlamentaria por la ausencia de nuestra lengua en las webs oficiales del ministerio».

Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones además del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, en los últimos años por, al menos, 311.000 euros. En cuanto a Joan Baldoví, es el mismo diputado que hace algunas semanas dijo en TVE, entrevistado por Xabier Fortes que los discursos de Bildu en el Congreso de los Diputados le parecían «impecables».