Compromís y PSOE, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde es Joan Ribó, modificarán el plan plan de subvenciones aprobado hace dos años en el Consistorio. La modificación permite otorgar una ayuda de 25.000 euros a dedo a la la catalanista Plataforma per la Llengua. Esta subvención es la misma que quedó fuera de los presupuestos municipales del consistorio valenciano para este año al carecer de informes que la avalasen, según denunció el PP el pasado noviembre.

Las ayudas oficiales a la difusión del catalán se han convertido en habituales por parte de la izquierda valenciana. El Gobierno autonómico del socialista Ximo Puig concedió al menos 7 millones de euros entre 2015 y 2021. Plataforma per la Llengua es la plataforma que promovió que se denunciara a docentes y estudiantes en el ámbito universitario que no halaran en catalán. Y, también, es la entidad que promovió otra campaña para señalar, con un distintivo rojo, a aquellos comercios que no atendieran a sus clientes en valenciano.

A Plataforma per la Llengua es a la que Ribó dedicará ahora esos 25.000 euros procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos de Valencia. La Plataforma ha protagonizado, también recientemente, otra polémica por la difusión en la televisión autonómica valenciana A Punt de un anuncio impulsado por esta entidad que anima a hablar el catalán, en este caso en la Comunidad Valenciana, en el ámbito de la vida particular de cada persona. La portavoz adjunta del grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia Maria José Ferrer Sansegundo, ha sostenido que con esta subvención de 25.000 euros a Plataforma per la Llengua Ribó ha dado un paso más en su estrategia de subvencionar a entidades que «promueven el independentismo y los países catalanes».

Se da la circunstancia de que los presupuestos de Ribo para Valencia en este 2022 incluyen también al menos dos ayudas a entidad del perfil catalanista de Plataforma per la Llengua. Una, Escola Valenciana. la otra, la Sociedad Coral El Micalet. Las ayudas de Ribó a las 3 entidades suman la cuantía de 75.000 euros. La Sociedad Coral El Micalet percibió al menos 376.000 euros del Gobierno valenciano entre los años 2015 y 2021. En tanto, que Escola Valenciana, percibió, en ese mismo periodo al menos 996.000 euros y Plataforma per la Llengua, al menos 311.000 euros., lo que arroja un total de al menos 1,6 millones de euros entre las tres entidades en ese periodo.