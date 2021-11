La subvención de Ribó a la catalanista Plataforma per la Llengua carece de informe que la avale. Son 25.000 euros incluidos en los presupuestos municipales de Valencia para el próximo año 2022.

A Joan Ribó se le ha complicado la subvención que tenía prevista en los presupuestos municipales de Valencia para Plataforma per la Llengua. Los 25.000 euros presupuestados para ese fin están en entredicho. El Grupo Municipal Popular ha desvelado que la citada subvención carece del informe del Servicio de Recursos Culturales que justifique debidamente la imposibilidad de aplicar el principio de concurrencia que recoge la ordenanza municipal. Esto es, que podría haber otras plataformas y asociaciones que con fines similares estarían interesadas en optar a esa subvención, pero no lo hacen porque desconocen que exista y, además, se les cercena el camino por otorgarla ‘a dedo’.

Plataforma per la Llengua es la entidad que ha promovido el señalamiento de los docentes que no hablan catalán en las universidades y ha llegado a crear una página web para quien quiera denunciarlos. También es la plataforma que ha impulsado unas pegatinas para señalar a los comercios que no hablan en valenciano. A esta Plataforma, Ribó había asignado en las cuentas del Ayuntamiento de Valencia 25.000 euros a dedo.

El PP va a solicitar un informe jurídico sobre esta cuestión antes de que los presupuestos se sometan a aprobación. Además, va a solicitar a otros grupos de la Oposición que avalen con su firma esta petición de los populares. Se apoya el Partido Popular, además de los argumentos ya mencionados, en que el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-22 no prevé ninguna subvención para esta entidad catalanista. El PP ha solicitado también al alcalde de Valencia respeto por la libertad lingüística.