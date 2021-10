La entidad independentista Plataforma per la Llengua, subvencionada de forma regular por la Generalitat de Cataluña del separatista Pere Aragonès (ERC) y por el Govern balear de la socialista Francina Armengol, ha creado una web para que los universitarios de las unidades de Cataluña, Baleares y Valencia denuncien a los profesores que hablen en castellano en lugar de en catalán.

La web en cuestión, a la que también dan soporte entidades universitarias del radicalismo catalanista como es el caso de la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña (FNEC) y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), anima a los estudiantes a delatar a todos los empleados de las universidades que no empleen el catalán como lengua habitual.

Launiversitatencatala.cat nace, según sus impulsores, por el «incumplimiento del profesorado para seguir la lengua fijada en el plan docente de una asignatura», recordando que, según las leyes universitarias de estas tres comunidades, «el catalán es la lengua vehicular de la institución y es necesario fomentar su uso».

Como advierten en el manifiesto de la campaña de delación de docentes, “durante estos últimos años se ha detectado un aumento constante de las vulneraciones lingüísticas en las aulas”.

Por ello, instan a los alumnos a «tomar conciencia» de la vulneración de sus derechos y a denunciar si detectan que, una o varias asignaturas, no se están impartiendo en la lengua asignada inicialmente en el plan docente; la falta de oferta de asignaturas en catalán en estudios de grado o de máster o cuando se produzca una vulneración de los derechos lingüísticos en cualquier aspecto.

El mecanismo de denuncia que la web catalanista ofrece a los que se animen a denunciar es bien sencillo: nombre, correo de contacto, facultad en la que está matriculado y explicar el tipo de vulneración del que ha sido objeto.

El formulario de queja se tramitará a través de «un proceso rápido e intuitivo», como publicitan en su web y, a partir de ahí, la Plataforma per la Llengua hará un seguimiento del caso en cuestión con publicidad cuatrimestral del estado de la denuncia.

Y es que, según la plataforma de la entidad subvencionada desde el Govern balear y la Generalitat, «estudiar en catalán en las universidades no puede ser un privilegio, sino un derecho del que todos los estudiantes deberían poder disfrutar». Entre las quejas más recurrentes y los derechos vulnerados que citan, figuran: no poder hacer los exámenes orales y escritos en catalán; la obligación del profesor de dar la clase en esta lengua, si así figura en el plan docente, o que no se garantice su uso como lengua vehicular en la mayoría de asignaturas.

Por ello, esta campaña de delación de docentes insta a los rectores de las diferentes universidades a implantar tres medidas para garantizar los derechos de los catalanoparlantes. En concreto, un 60% de clases en catalán en los grados universitarios, que elevan al 80% en los máster, que las universidades dispongan de herramientas y recursos suficientes para solucionar los incumplimientos de los docentes y que se les requiera a los empleados de las universidades, profesores, administrativos y personal de servicios un nivel mínimo de catalán.