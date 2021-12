Plataforma Per la Llengua ha iniciado una campaña para exigir a los jugueteros que emitan sus spots televisivos en catalán con el apoyo, entre otras, de la televisión pública valenciana A Punt, así como TV3 e IB3.

La catalanista Plataforma Per la Llengua, mimada con subvenciones por el gobierno valenciano de Puig, Oltra y Podemos, y que en su día lanzó una página web para señalar a los profesores que hablaban castellano en sus centros ha puesto ahora en marcha una nueva campaña en el ámbito de esos imaginarios países catalanes: se llama ‘A què juguem?’ (¿A qué jugamos?). En este caso, se trata de una recogida de firmas para que los anuncios de tres importantes empresas del sector juguetero: la alicantina Famosa, la estadounidense Mattel y la bilbaína Bizak traduzcan sus anuncios al catalán en su emisión por las televisiones que consideran «de habla catalana»: la valenciana A Punt, la catalana TV3 y la balear IB3.

En la versión valenciana del spot de Plataforma per la Llengua, que en su día editó adhesivos para señalar a los comercios en que no se hablara valenciano, dos hermanos, niño y niña, juegan con sus muñecos ante el televisor, mientras comienzan a hablar en español. A lo lejos, las voces de sus padres reclaman la presencia de los niños en catalán. Y, estos, responden en español. La tarta que los mayores llevan en las manos cae al suelo y el plato se rompe en mil pedazos. Una voz en off cierra el anuncio, preguntando: a què juguem? (¿a qué jugamos?).

La citada campaña de Plataforma Per la Llengua arrancó el pasado día 10 y se mantendrá abierta hasta Reyes. No debe ser barata. Incluye la emisión del citado anuncio televisivo en defensa de esa reclamación en las tres televisiones autonómicas mencionadas. Ese anuncio, tiene una versión valenciana para A Punt, en la que se elimina la palabra «catalán» por «valenciano» y en el que no se habla de Cataluña sino de País Valenciano. Además, al spot añade también el reparto de 250.000 folletos en los comercios de los territorios que Plataforma Per la Llengua considera de habla catalana, lo que incluye a la Comunidad Valenciana. A todo ello, se añade el lanzamiento, también, de una página web catalana (.cat) para recoger las firmas. La idea de la plataforma catalanista es hacer llegar las firmas recogidas a las tres empresas al término de la campaña, reivindicando que traduzcan al catalán el contenido de sus anuncios de juguetes.

Plataforma Per la Llengua es una organización que ha sido generosamente subvencionada por la Generalitat Valenciana de Puig, Oltra y Podemos. En los últimos seis años ha recibido, al menos, 311.000 euros. En el caso de los spots de juguetes, entiende que excluir el catalán de los anuncios influye negativamente en la percepción que tiene esa lengua en los niños. Por tanto, lo importante de cara a la campaña de Reyes ya no es si al niño o niña le gusta el juguete, sino si el anuncio se emite o no en catalán, al menos eso es lo que se desprende de la campaña.