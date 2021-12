La catalanista Plataforma per la Llengua, subvencionada con más de 311.000 euros desde 2015 por la Generalitat Valenciana de Puig, Oltra, Marzà y Podemos, ha resucitado el señalamiento al español en universidades.

La presión que sufre el español en territorio valenciano es cada día más agobiante, al igual que sucede en Cataluña, donde el niño de Canet de Mar y su familia resisten el acoso al que se ven sometidos por el simple hecho de pedir más presencia del español en su educación en en una comunidad autónoma española. Han tenido y tienen que soportar todo tipo de amenazas y una constante persecución. En el caso valenciano, la catalanista Plataforma per la Llengua ha resucitado también el señalamiento al español en las universidades catalanas y valencianas. Hace 24 horas, la citada plataforma ha subido a su cuenta de twitter valenciana una publicación en la que lanza de nuevo la campaña ‘La Universitat en Valencià’ (la Universidad en valenciano) que, tiene por objeto, según dice, facilitar a los estudiantes que presenten quejas lingüísticas en la página web ‘launiversitatenvalencia.org’. Es decir, que estudiantes y docentes señalen a profesores y alumnos que toman la decisión de comunicarse en español en lugar de en catalán bajo el formato de ‘queja lingüística’.

De modo muy visible, Plataforma Per la Llengua afirma que ‘en el País Valenciano tienes el derecho a poder estudiar en valenciano’, pero omite que también en español. Sin embargo, en un extremo y con un tipo de letra mucho más pequeño, manifiesta su auténtica intención: ‘La Universidad en catalán’. No es la única campaña que ha puesto en marcha en estos días la citada plataforma que, como publicó OK DIARIO, ha iniciado también otra de recogida de firmas para que los anuncios de las principales empresas jugueteras en las televisiones catalana, balear y valenciana se emitan en catalán. Esta última, con un spot que según afirmaba en su web será emitido tanto por TV3 como por IB3 y A Punt, televisiones, que cuentan con una plataforma común en lengua catalana.

Estas acciones se encuadran en el proceso de inmersión lingüística acelerada que se desarrolla en la Comunidad Valenciana y que forma parte del procés a la valenciana, denunciado tanto por el Partido Popular como por Vox y Ciudadanos, toda la Oposición. Su objetivo es que los imaginarios países catalanes, que la izquierda de los tres territorios (Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana) promueve, cuenten con una lengua común: el catalán. En este marco, se encuadra también una reciente queja ante el defensor del pueblo valenciano y ante la Oficina de Derechos Lingüísticos, esta última oficina promovida también desde la Generalitat Valenciana, por unas pruebas selectivas en las que las preguntas se realizaron en español. Se da la circunstancia de que hace unos días, el Tribunal Supremo tumbó 12 de los 16 artículos que regulan dicha oficina, sin que hasta la fecha la Generalitat Valenciana de Puig, Oltra y Podemos haya manifestado si la citada oficina será suprimida tras esa sentencia.