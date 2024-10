La prensa internacional copa sus portadas con la «devastación» de la DANA

La dimensión de la catástrofe provocada por la DANA en España, principalmente en la Comunidad Valenciana, no ha pasado desapercibida en otros territorios: los efectos de la peor gota fría del siglo ha copado las portadas de la prensa internacional. Cabeceras de medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Financial Times, The Times o CNN han llevado a primera plana la noticia del temporal y sus consecuencias en el levante español. El temporal se ha cobrado ya la vida de 73 personas: 70 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Éste último ha fallecido en el hospital de Málaga tras ser rescatado.

‘The New York Times’

The New York Times destaca el número de muertos a consecuencia de las «inundaciones repentinas en España» y señala el despliegue de 1.000 efectivos de emergencias en las zonas más devastadas del país. El medio estadounidense ha hecho referencia también al descarrilamiento de un AVE en Málaga este martes y a la interrupción del tráfico ferroviario entre Valencia y Madrid. Asimismo, recuerda que en España se han producido en los últimos años fuertes tormentas y que los expertos relacionan el incremento de estos episodios con el cambio climático.

Millions of people in southern and eastern Spain — including cities such as Valencia, Murcia and Malaga — were hit by immense flooding, which began on Monday night. In some areas, more than a month’s worth of rain fell in a day. https://t.co/uIUL9Fcdzh pic.twitter.com/UrTrsJ15gD — The New York Times (@nytimes) October 29, 2024

‘The Guardian’

The Guardian también subraya el alto número de fallecidos por la DANA y cómo las lluvias torrenciales han convertido el sudeste español en una zona catastrófica que se ha quedado aislada, detallan, por el corte de las líneas de tren. Asimismo, el tabloide británico indica que aún hay una cifra importante de desaparecidos que podría hacer que el número de muertos ascienda. Señala también el peligro por la crecida de los ríos y no olvida mencionar cómo ha afectado el temporal en Castilla-La Mancha, donde la DANA también se ha cobrado la vida de dos personas. De hecho, ilustra la noticia con una foto del impacto que ha tenido en Albacete. El diario británico también señala que España «ha experimentado tormentas otoñales similares» en los últimos años, pero «nada se compara a la devastación de los últimos dos días».

‘The Times’

Por su parte, The Times lleva a su portada la estampa conformada por los coches amontonados en las calles tras ser arrastrados por la fuerza del agua. El diario de Reino Unido arranca su crónica con un dato comparativo: en sólo ocho horas, el temporal ha marcado un récord negro en Valencia por convertirse en el peor del siglo.

De hecho, en este sentido, la AEMET ha explicado que esta gota fría «estaría a la altura de los dos grandes temporales de los años ochenta, el de octubre de 1982 y el de noviembre de 1987». En la pantanada de Tous, uno de los episodios a los que se refiere, murieron más de 30 personas después de que se rompiera la presa de dicha localidad, y afectó tanto a la Comunidad Valenciana como a la Región de Murcia. The Times hace alusión también al estado anímico de los vecinos, hundidos por las pérdidas humanas y por el estado en el que se encuentran sus hogares.

‘We were trapped like rats’: Spain’s floods bring devastation and despair https://t.co/zGq3h6IPiK — The Guardian (@guardian) October 30, 2024

‘The Washington Post’

The Washington Post titula también por los fallecidos, pero con especial hincapié en la cifra de desaparecidos. Describe escenarios con coches flotando, localidades aisladas, riadas y zonas incomunicadas, como Paiporta, después de que se haya roto el puente. Asimismo, se ha referido al barrio de La Torre, donde la Policía ha prohibido salir a los vecinos y les han pedido que se pongan a salvo en los pisos más altos. Sin embargo, muchos de ellos se han aventurado a cruzar la calle -a pesar de la advertencia de que iban a abrir la presa- para huir a la capital, a Valencia. TWP menciona también las altas temperaturas que se han registrado en los últimos veranos en el Mediterráneo.

‘Financial Times’

Por otro lado, Financial Times menciona directamente «la catástrofe» que ha provocado la DANA en España. Resaltan que es la peor que se ha vivido en todo el continente europeo desde 2021, y aporta como dato destacado la cantidad de vecinos que alertaron a Emergencias por las intensas lluvias.

CNN

Finalmente, medios como la CNN detallan que la fuerza del agua ha arrastrado coches, árboles o muros, y que en la Comunidad Valenciana muchos se han tenido que resguardar en los pisos más altos de los edificios para no correr peligro. El canal estadounidense menciona también localidades que se han quedado encerradas, como Utiel o Paiporta. Habla del «fenómeno sin precedentes» de esta DANA, así como de la situación concreta de los vecinos de Torrent, la localidad más grande de la provincia de Valencia (tras la capital).