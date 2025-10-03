Sólo está este fin de semana: el mercadillo de segunda mano en Valencia que tiene todo a precio de saldo

No es un mercadillo de segunda mano, pero bien podría serlo. Un piso abre sus puertas en Valencia para que todo el que quiera pueda llevarse a un módico precio todo lo que hay en su interior. Esta acción es llevada a cabo por una empresa especializada en el «vaciado» de pisos; tendrá lugar en el conocido barrio de Batraix, situado en la capital del Turia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mercadillo de segunda mano más especial de Valencia.

Este mercadillo de segunda mano en Valencia llega de la mano de Entre Tesoros Market, una empresa que se dedica a vaciar pisos y casas de particulares de manera eficiente y rentable para los propietarios. Por ello, organiza markets en el propio domicilio con el fin de encontrar «nuevos hogares para esos objetos llenos de historia». Así que este viernes 3 y sábado 4 de octubre abren un mercadillo de segunda mano en un piso situado en Valencia.

Concretamente, este piso está situado en el popular barrio de Patraix, concretamente en la Calle Beato Nicolás Factor, 28. Este mercadillo de segunda mano estará abierto en el siguiente horario, según ha publicado esta empresa en sus canales oficiales. Durante estas horas, los amantes de la decoración y antigüedades podrán hacerse con un módico precio con todo tipo de objetos y elementos decorativos que se encuentran en esta casa. Los horarios son los siguientes:

Viernes 3 de octubre: de 10.30 horas a 20.00 horas.

Sábado 4 de octubre: de 10.30 horas a 17.00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entre Tesoros Market (@entretesorosmarket)

«En esta ocasión, abriremos las puertas de una casa que ya estaba llena de objetos con alma. ​Cada pieza tiene su historia y está buscando a alguien que quiera crear la suya con ella. Te imaginas darle una segunda vida a… esas vajillas y cristalerías para tus cenas especiales. ​Máquinas de coser que inspiran a crear. ​Abrigos de piel, mantillas y bisutería para un estilo con personalidad. Maletas antiguas y revistas que te invitan a viajar en el tiempo. ​Maquetas de barcos y tantos otros objetos maravillosos. ​Ven a darte un paseo y déjate sorprender. Es la oportunidad perfecta para encontrar esa pieza especial que no sabías que necesitabas», informó a través de su cuenta oficial en las redes sociales.

El mercadillo de segunda mano en Valencia

En los últimos días, Entre Tesoros Market también ha publicado un vídeo en su perfil oficial de las redes sociales en el que ha hecho un repaso por la casa que será vaciada este fin de semana y todos los objetos que ofrecen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entre Tesoros Market (@entretesorosmarket)

«Una casa entera abre sus puertas para un espectacular vaciado. Cada rincón esconde una historia, cada objeto espera una segunda vida. Si te apasiona lo vintage, lo único y encontrar verdaderos tesoros a buen precio, ¡este es tu evento!», informan sobre este mercadillo de segunda mano que tendrá lugar durante el viernes y el sábado. Esta empresa también destaca los principales objetos que te podrás encontrar en esta casa del barrio de Patraix:

Menaje y cristalería antigua.

Cuadros y láminas con personalidad.

Ropa y complementos vintage.

Curiosidades.

Así que si eres un amante de las antigüedades que quiere disfrutar de estos objetos a un módico precio, durante este fin de semana en Valencia tienes una cita en la Calle Beato Nicolás Factor, 28.