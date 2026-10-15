Sánchez premia con el Congreso al alcalde dos meses después del robo del tesoro de Villena de valor incalculable

La madrugada del pasado 27 de agosto, un grupo de asaltantes entró en el Museo Arqueológico Municipal de Villena. En cuatro minutos desvalijó la cámara acorazada y se llevó medio centenar de piezas del conocido como tesoro de Villena, de la Edad del Bronce, cuyo valor es incalculable. A aquel asalto se le conoce ya como el robo del siglo. En esos momentos y ahora, el alcalde de la localidad era y es el socialista Fulgencio Cerdán, al que el PSOE de la provincia de Alicante ha propuesto como número 3 de la lista electoral al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, con el visto bueno del PSPV de Diana Morant. Esta última no da un paso sin tener, a su vez, el visto bueno de Ferraz. Esto es, del PSOE de Pedro Sánchez.

A Fulgencio Cerdán, a quien investiga un juzgado de Villena por la falta de seguridad de las instalaciones en que se hallaba el citado tesoro, un museo municipal, solo le preceden en esa lista socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante el actual alcalde de Alcoy, Toni Francés, y la secretaria de Organización en la comarca de la Vega Baja y concejal en Guardamar, Pilar Gay.

La decisión del PSOE de la provincia de Alicante, con el visto bueno de la de Diana Morant, se produce un mes después de que el pasado septiembre, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, Plaza Número 2, abriera diligencias previas contra él y contra la directora del museo en que se hallaba el tesoro, Laura Hernández, por el robo del tesoro de Villena.

Esas diligencias se abrieron tras la denuncia interpuesta por la Asociación en Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción (ADED). Y se incoaron, también, contra la tercera teniente de alcalde, María Server, y la persona de seguridad del MuVi por la falta de seguridad en las instalaciones.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la decisión del PSOE valenciano se produce, además, en un momento en que la popularidad de Fulgencio Cerdán en el municipio pasa por horas bajas, a pesar de que la agrupación socialista local también lo ha apoyado para volver a presentarlo como candidato a la alcaldía. Y se ha conocido en vísperas de una comparecencia, la próxima semana, ante la comisión municipal de estudio de aquel robo, que no se emitirá por la web municipal, si bien los grupos dispondrán de la transcripción completa de la misma, también según las fuentes consultadas.