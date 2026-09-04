El PP se harta del silencio del alcalde socialista Villena y lo lleva a las Cortes por el ‘robo del siglo’

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha solicitado la comparecencia del alcalde de Villena, el socialista Fulgencio José Cerdán, ante la comisión de Educación y Cultura de la Cámara. El objeto de la petición es que el citado alcalde «explique pormenorizadamente» todas las circunstancias que rodearon el denominado robo del siglo. Es decir, el del Tesoro de Villena, del museo municipal en que se encontraba, el pasado agosto. Y, especialmente, las medidas de seguridad con que contaba el Museo de Villena (MUVI) para custodiar el citado tesoro, considerado de valor arqueológico incalculable.

La petición del PP se produce apenas 24 horas después de que la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, un organismo dependiente de la Consellería de Cultura, solicitase, también al Ayuntamiento de Villena, una batería de documentación en relación al mismo asunto. Y recordase además que no había recibido explicación alguna del Ayuntamiento desde que el tesoro de Villena fuera expoliado en plena noche por unos encapuchados.

En el caso del PP en las Cortes Valencianas, los populares creen que el alcalde de Villena está llevando a cabo lo que han denominado, por boca de su portavoz, el alcoyano Fernando Pastor, como «política del avestruz» en torno al caso.

Fernando Pastor ha criticado que Fulgencio José Cerdán está «escondido con la cabeza gacha en lugar de dar explicaciones con todo lujo de detalles» acerca de «por qué no se pusieron las medidas necesarias para evitar el robo». Fernando Pastor ha advertido que en este caso «no valen los golpes de pecho». Y que el alcalde de Villena «debe ir a dar explicaciones» a las Cortes Valencianas.

El PP ha recordado, además, que los presupuestos del Ayuntamiento de Villena reflejan, tal como publicó OKDIARIO, que la partida destinada a seguridad y vigilancia del museo se redujo de los 10.000 euros en 2025 a solo 3.000 en este año 2026.

Además, el PP reclama al alcalde de Villena información precisa de los sistemas de vigilancia y seguridad instalados la noche del 27 de agosto, cuando se produjo el robo, así como las medidas de seguridad que contemplaba el contrato para la protección de las vitrinas que custodiaban el tesoro. También, qué cámaras, alarmas, vitrinas y otros dispositivos se adquirieron, cuándo fueron adquiridos y cuántas estaban en funcionamiento al producirse la sustracción.