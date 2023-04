El Partido Popular, con 37 diputados, y Vox, con 14, aseguran una mayoría con tendencia al alza en la Comunidad Valenciana después de ocho años de gobierno de la izquierda con Ximo Puig al frente. Así se desprende de la encuesta elaborada por Data10 para OKDIARIO, que refleja, además, una tendencia a la baja de Podemos que puede poner en serios apuros su supervivencia en las Cortes Valencianas. El listón de acceso al Parlamento autonómico está en el 5% y el partido morado apenas alcanza el 5,9% y cinco diputados. Si Podemos cae por debajo de ese 5%, la izquierda perderá prácticamente sus opciones de revalidar gobierno.

El PSOE también pierde dos diputados con respecto a la encuesta de febrero. Baja de 33 a 31 ahora, aunque todavía está cuatro escaños por encima de los obtenidos en 2019, comicios en los que logró 27.

Compromís pierde cinco diputados respecto a 2019. Baja de 17 a 12. Si bien recupera el escaño que se le daba por perdido en el sondeo de febrero. No obstante, no termina de levantar cabeza después del tremendo mazazo que supuso para sus expectativas electorales la eclosión del llamado caso Oltra, del que aún no se ha recuperado.

El PP gana las elecciones

Según esta encuesta, el Partido Popular ganaría las elecciones con el 32,7% de los votos y 37 diputados, lo que supone 13,40 puntos porcentuales y 18 diputados más que en 2019, cuando obtuvo el 19,30% de los sufragios y 19 escaños.

Ahora, el PP gana en las tres circunscripciones. En Valencia logra el 31,4% de los votos, que le otorgan 14 diputados, dos más que el PSOE. En Alicante, obtiene también 14 escaños con el mayor porcentaje de votos de las tres provincias: un 34,5%. Se da la circunstancia de que Alicante es la provincia donde va como cabeza de lista el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón. En Castellón, los populares también logran la victoria, en este caso con el 34,3% de los votos y 9 diputados.

Vox al alza

El PP podría gobernar con Vox, que obtiene 14 diputados y el 14,4% de los votos, casi cuatro puntos más que en 2019, cuando obtuvo el 10,67% de los sufragios y 10 escaños. Por tanto, ahora sube también en cuatro diputados respecto a entonces. En la provincia de Valencia, Vox obtiene un 14,3% de los votos y 6 diputados. En Alicante logra también el 14,6% de los votos y 5 asientos. Mientras que en Castellón logra un porcentaje del 14,2% y 3 diputados.

El PSOE de Puig en crisis

Por su parte, el PSOE, según la encuesta de OKDIARIO, obtiene en Valencia 12 diputados, dos por debajo del PP, con el 28,4% de los votos en esa circunscripción. Y ello, a pesar de que su cabeza de lista en la provincia de Valencia es el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En Alicante, el PSOE queda tres escaños por debajo del PP. Los socialistas suman 11 con el 29,2% de los votos. En Castellón alcanzan el 29,3% de los votos y ocho escaños, uno menos que el PP.

Compromís: colea el caso Oltra

En cuanto a Compromís, si bien experimenta una lenta mejoría en cuanto a las expectativas, sigue seriamente dañado por el denominado caso Oltra. En 2019 consiguió el 16,81% de los votos y 17 escaños. Ahora, su intención de voto se rebaja al 12,9% y 12 diputados o, lo que es lo mismo, 3,9 puntos y cinco asientos menos que en 2019.

En este caso, sus mejores estimaciones están en la provincia de Valencia, donde obtiene un 15% de los votos y 6 diputados. En Alicante logra el 9,8% de los votos y tres escaños, mientras que en Castellón, aunque supera en intención de voto a Alicante (10,7%), apenas le vale para lograr tres diputados.

Podemos, al límite

En lo que respecta a Podemos, cabe destacar que corre serio peligro de quedar como fuerza extraparlamentaria porque sólo tiene el respaldo del 5,9% de los votantes y su tendencia va a la baja. En 2019 obtuvo el 8,15% de los votos y 8 diputados. Ahora logra un 5,6% y dos escaños en Valencia. Los mismos que en Alicante, donde, sin embargo, llega al 6,2% de los sufragios. En Castellón alcanza un diputado con el 6,4% de los votos.

Ciudadanos, que ahora cuenta con 18 diputados, los pierde todos. No llega al 5% en ninguna de las tres circunscripciones electorales. En todas se queda entre el 2,2% (Castellón) y 2,4% (Valencia y Alicante) de los votos. En 2019, Ciudadanos había conseguido el 17,84% de los sufragios y 18 diputados.