Ximo Puig destituye de golpe a tres directores generales a menos de tres meses para elecciones

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha destituido de golpe a tres directores generales a menos de tres meses para las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, si bien a uno de ellos, Antoni Such, lo ha recolocado en otra dirección general donde sustituye a una de las dos directoras generales que salen. Entre las destituciones, la más cuestionada ha sido la de la directora general de Sector Público y Patrimonio Isabel Castelló. Distintas fuentes consultadas relacionan esta salida con su negativa a avalar el plan de viabilidad de una escuela de negocios de Alicante. Las salidas de Antoni Such y Castelló, además, están relacionadas: el primero es quién releva a la segunda. Antoni Such es un hombre de la total confianza de Ximo Puig.

Antoni Such Botella es un histórico socialista que, hasta la fecha, venía desempeñando la labor de director general de Administración Local. Era el responsable de los fondos de cooperación, que la Diputación de Alicante ha llevado a los tribunales.

Unos fondos que debían aportar las tres diputaciones y que luego la Generalitat distribuía entre los municipios. Su dirección general está adscrita a Presidencia, por lo que quien lo destituye es Ximo Puig. Pero no lo hace para enviarle a casa, como se ha dicho. Su sustituto para estos 80 días que restan hasta elecciones es Adolfo Sanmartín.

Antoni Such desembarca ahora en la Consejería de Hacienda y Modelo Económico, que es responsabilidad de Arcadi España, otro hombre de máxima confianza de Ximo Puig. De esa Consejería es de dónde se marcha Isabel Castelló: la mencionada directora general de Sector Público y Patrimonio.

También, ha sido destituida, en este caso desde la vicepresidencia segunda y Consejería de Vivienda Nuria Matarredona, que era la directora general de Innovación Ecológica. Su lugar lo ocupará David Calvo, hasta ahora diputado socialista en las Cortes Valencianas. Debe sustituirle en el Parlamento autonómico Juan Luis Baixauli. Si no lo hace, la lista correrá. Y la siguiente es Anais Menguzzato, que es directiva, en su caso, de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.

Hay que explicar que si bien la vicepresidencia segunda es responsabilidad de Héctor Illueca (Podemos), el Gobierno valenciano aplica lo que él mismo ha denominado el mestizaje. Es decir, a un consejero de uno de los tres partidos que conforman el Ejecutivo le sigue en el escalafón otro cargo de un segundo partido.

Por lo que tal como este viernes ha destacado el propio Illueca, es el PSOE el que debía decidir quién sustituía a Matarredona. Finalmente, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Sociedad Digital, el Gobierno valenciano ha nombrado a Jordi Arnau como director general de Ciencia y de Investigación

Consejo Jurídico Consultivo

Francisco Javier de Lucas y Ana María Lapresta, a su vez, han sido designados como nuevos miembros del Consejo Jurídico Consultivo en la parte que corresponde al Gobierno valenciano. Relevan a Faustino de Urquía y de Asunción Ventura. Francisco Javier de Lucas es senador socialista por Valencia. En cuanto a Fernanda María Lapresta es abogada.

El Consejo Jurídico Consultivo se encuadra en los denominados órganos estatutarios, que tanto PP como Vox consideran que no deben ser renovados hasta después del 28 de mayo. Ximo Puig y sus socios de gobierno, así como Ciudadanos, quieren hacerlo ahora ante lo incierto de las próximas elecciones autonómicas.