La Izquierda aprueba la ley para usar fondos de la Diputación de Alicante. El PP la lleva al Juzgado. Para los populares se trata de un claro intento por parte de la Generalitat de someter a la institución provincial.

El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado la ley que regula los fondos de cooperación municipal. Lo ha hecho con los votos de la izquierda: PSOE, Compromís y Podemos. En tanto que Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han opuesto. Para los populares, esta ley es un intento de someter a la Diputación de Alicante, gobernada por el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, y la única institución que se oponía a esa ley desde que se comenzara a hablar de ella y que además ya paga competencias impropias por un importe casi igual al que le reclamaba la Generalitat.

De hecho, la Diputación de Alicante no se ha sumado nunca a las de Valencia y Castellón, gobernadas por la Izquierda, a la hora de aportar a esos fondos impulsados por Ximo Puig.

En la práctica, esta ley supone que las diputaciones deben aportar, en proporción a sus presupuestos y de sus propias cuentas anuales, unos fondos a la Generalitat Valenciana (en el caso de la Diputación de Alicante en torno a los 13 millones de euros) y que es el organismo autonómico el que administra y concede esos fondos a las distintas localidades. La Diputación de Alicante se ha opuesto siempre a ello. En primer lugar, porque considera que con su presupuesto propio ya paga una serie de servicios que no le corresponden y deberían estar adscritos a la Administración Autonómica. Son lo que se llaman competencias impropias. Y, en segundo, porque la Diputación es una administración cuya finalidad es dotar a los 141 municipios de la Provincia, pero sobre todo a los más pequeños, de las obras de infraestructura y servicios a las que no pueden acceder porque carecen de dinero para ello. Pero el PP no ha estado solo en su oposición. También, Vox se ha puesto en contra al considerar ilegal esa ley. La medida, además, afecta también a Ciudadanos, que gobierna la Diputación de Alicante con el Partido Popular, y que también se ha opuesto.

El Partido Popular ha anunciado de inmediato que recurrirá la ley ante los tribunales. Se da la circunstancia de que la Diputación de Alicante planteó en su día a la Generalitat devolverle las competencias impropias, que suponen un montante similar en las cuentas de la Administración autonómica al de lo que debe aportar por ese fondo de cooperación, sin obtener respuesta en algunos casos (Sanidad) de la conselleria implicada.