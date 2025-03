Mazón tilda de «nausebundo» el «linchamiento» de Compromís a las víctimas que se reúnen con él

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha calificado este miércoles de «nauseabundo» el «linchamiento» de Compromís a las víctimas y afectados de la DANA que han decidido reunirse con él en unos encuentros que ya se están produciendo, como ha adelantado OKDIARIO. Carlos Mazón se ha expresado así en respuesta al portavoz de Compromís Joan Baldoví en el transcurso de la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, en las Cortes Valencianas. La última de esas reuniones de Mazón con las víctimas antes del Pleno de este miércoles se había producido la noche del martes, en el Palau de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Mazón inició su intervención recordando las expresiones que Joan Baldoví había utilizado antes, tales como arcadas, vomitivo o excrecencia o repugnancia, para sentenciar: «Esto, es Compromís, la minoría catalanista en la Comunidad Valenciana». Mazón ha afirmado también que Compromís es «la minoría que reparte carnets de buenos y malos en función de qué lengua hablan».

Y ha agregado que lo último, que ya no se esperaba de la coalición nacionalista, «lo que es nauseabundo de verdad, en el caso de las víctimas de las riadas, según les guste o no lo que dicen después de reunirse conmigo». Carlos Mazón ha añadido que «lo que es nauseabundo es que desprestigien y linchen, ustedes y sus terminales a las víctimas que se han reunido» con él. Y que critiquen «con tanta saña» a esas víctimas «sólo porque no dicen lo que ustedes quieren que digan», en clara referencia de nuevo a Compromís.

Mazón ha expresado que a él le produce nauseas «utilizar el dolor así». Y, mirando a la cara a Joan Baldoví, ha manifestado que «no hay víctimas buenas o malas, sino personas que han sido víctimas».

Mazón se ha dirigido de nuevo a Compromís para revelarle que «ustedes, no van a decidir qué víctimas lloran bien y qué víctimas lloran mal. No van a conseguir instrumentalizar su dolor y cabalgar a lomos del dolor de la gente», porque: «Toda la dignidad moral que asiste a las víctimas es la que le falta a usted», ha manifestado también Carlos Mazón dirigiéndose a un Joan Baldoví que se movía constantemente en su escaño y daba claras muestras de encontrarse cada vez más incómodo.

El presidente valenciano se ha dirigido de nuevo directamente a Joan Baldoví para asegurarle: «No necesito su permito para reunirme con las víctimas. Ni ellas para reunirse conmigo». Y le ha recordado que él se había reunido con las víctimas durante este tiempo, «varias veces, con discreción y con respeto. Con víctimas y afectados. Todos los que han solicitado reunirse conmigo. Sin mirar a quién votan ni que lengua hablan, ni dónde viven ni en qué municipio»

Mazón ha manifestado a Joan Baldoví que al líder de Compromís «sólo le queda el odio y la inmoralidad. No le queda nada más». Mazón ha concluido diciendo que «es nauseabundo lo que están haciendo ustedes con las víctimas de primera y víctimas de segunda».