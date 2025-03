Las audiencias de Mazón con las víctimas: recibe a varias al día, sin prensa y conversando con cada una

El presidente de la Generalitat Valenciana está recibiendo a varias víctimas y familiares de víctimas de la DANA de este 29 de octubre cada jornada. Lo está haciendo sin prensa. Y conversando personalmente y cara a cara con cada una de ellas, según ha podido saber OKDIARIO.

Martes, 25 de marzo. La vicepresidenta portavoz del Gobierno Valenciano Susana Camarero responde a las preguntas de los medios de comunicación tras el Pleno del Consell, que es como se denomina en la Comunidad Valenciana al Ejecutivo autonómico.

La primera de esas preguntas es cuándo va a recibir el presidente de la Generalitat Valenciana a las víctimas de la DANA y a sus familiares. Susana Camarero responde mirando a los ojos a la prensa. Y afirma que el Gobierno de Carlos Mazón ha estado junto a las víctimas, «atendiéndolas, acompañándolas e incluso ayudándolas legalmente». Y añade un mensaje que no debe pasar desapercibido: «No todo lo han visto ustedes. No todas las reuniones que hemos tenidos las han visto». Susana Camarero pide, finalmente, y muy especialmente: «Todo el respeto a las víctimas» y «que no se instrumentalicen».

Y, efectivamente, «no todo» está a la vista del día a día. De un modo discreto pero constante, Carlos Mazón está recibiendo a las víctimas de la DANA de este 29 de octubre. Son audiencias personales, de trato humano y directo. En las que el presidente de la Generalitat Valenciana habla con esas víctimas de persona a persona. No quiere ni que las reuniones trasciendan lo más mínimo ni que haya prensa. Bajo ningún concepto.

Cada día, recibe a varias víctimas y familiares. Esa, es la razón por la que en muchas ocasiones su agenda aparece despejada en una parte de la jornada. Y por la que en alguna fecha del calendario no hay acto público alguno marcado.

Lo que Carlos Mazón y cada víctima o familiar hablan se queda de puertas adentro. Lo que se dicen, lo que se escuchan, los silencios y las palabras, todo, queda entre ellos. Por respeto, precisamente a esas víctimas, de un lado. Y porque la reunión parte del corazón, del sentimiento y de la sinceridad. No de la imagen.

Ya este 20 de marzo, Carlos Mazón recibió a tres víctimas de la DANA que mostraban su protesta frente al Palau de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Ese día, un jueves en que había Pleno Extraordinario del Gobierno valenciano por la inminente presentación de los presupuestos de la Generalitat, es la única vez en que ha trascendido el encuentro. Y eso, porque los medios estaban a punto de entrar a la comparecencia de la consellera de Hacienda, Ruth Merino. A partir de entonces, todo se ha llevado discreción. Y así quiere Carlos Mazón que siga siendo.

En lo público, el presidente de la Generalitat Valenciana se ha volcado con todos los damnificados. Ha movilizado hasta este 11 de marzo 1.847 millones de euros para atender las necesidades de la DANA en ayudas directas y contratos de emergencia, que ya serán más. Ha incorporado 2.559 millones de euros a los presupuestos de este 2025 para la reconstrucción, con la particularidad de que antes del acuerdo con Vox ya mostró su firme propósito de destinarlos a ese fin, incluyéndolos con cargo a deuda. Y va a haber muchos otros detalles. Todos, responderán al compromiso que ha adquirido con las víctimas y con las zonas afectadas.