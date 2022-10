La hija de una paciente muestra en un vídeo viral el caos en Urgencias del hospital de Torrevieja

La hija de una paciente, cuyo madre tuvo que soportar más de 5 horas en una cama en un pasillo de Urgencias del hospital público de Torrevieja, en Alicante, ha convertido en viral un vídeo de denuncia en el que relata la desesperada situación de su progenitora, enferma oncológica que, tras esperar durante otra hora y media a la ambulancia, según relata en el citado vídeo, aún tuvo que estar un largo tiempo postrada en una cama en medio del pasillo citado.

Se da la circunstancia de que hoy la gerente del Departamento de Salud de Torrevieja desde que el mencionado hospital, hace ahora un año, pasó de la gestión privada a la pública, Pilar Santos, ha renunciado al cargo. El director del centro de Salud Pública de los Departamentos de Salud de Torrevieja y Orihuela José Cano, la ha relevado.

La salida de Santos se añade a una larga lista de la que forman parte un director y un subdirector médico, una directora de enfermeras y un jefe de Urgencias, lo que evidencia la situación en que se encuentra el citado hospital apenas un año después de que el 15 de octubre de 2021 fuera revertida la gestión del mismo: de privada a publica. Y, por tanto, al cargo de la Consejería de Sanidad que dirige ahora Miguel Mínguez en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig.

El vídeo

En el vídeo, grabado el pasado día 19 y difundido por una usuaria de Tik-Tok, la mujer explica que «hemos venido a las 7 menos 10 de la tarde. Después de esperar una hora y media a la ambulancia, a que viniera a recoger a mi madre».

Explica que su madre «es una paciente oncológica». Y que han decidido ir al hospital cuando su madre «ya no podía más con los dolores y el malestar que tenía. No puede respirar. lleva 24 horas al día oxígeno». A continuación, y mientras muestra un reloj que señala las 23,56 horas, insiste: «Llevamos desde las 7 menos 10. Son las 12 de la noche y todavía no le han tomado ni la tensión. Estamos en un pasillo desde que hemos llegado. Le han puesto la camilla en el pasillo».

También matiza que cuando una persona viene a un hospital es porque «realmente se encuentra mal. No porque se venga a dar un paseo. Mi madre no quiere venir nunca al médico. Aguanta. Y hoy, ya no aguantaba más». Sin embargo, la parte más demoledora llega cuando muestra una vista general de todas las camas que están en ese mismo pasillo y muestra su desesperación: «Todas estas camas están llenas de gente. Y están en los pasillo desde las 7 de la tarde. Aquí, nadie hace nada. Esto, no lo podemos aguantar».

Finalmente, hace una reflexión: «Cuando las personas vienen es porque se encuentran mal. No pueden estar desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche sin que les tomen ni siquiera la tensión. Si les pasa algo, ¿quién es el responsable?…» y concluye con un ruego: «Difundir por favor».