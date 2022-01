El elegido como futuro jefe de celadores del hospital público de Torrevieja ha renunciado a ese puesto antes de que el nombramiento fuera oficial, según han comunicado fuentes sanitarias del citado hospital. Las causas de la dimisión no han trascendido, pero las mismas fuentes sostienen que quien había resultado elegido en el proceso de selección correspondiente como nuevo jefe de celadores forma parte del denominado personal a extinguir de la plantilla, y no del personal estatutario. Por tanto, no se le puede reconocer el aumento retributivo que, en otras condiciones, llevaría aparejada esa nueva responsabilidad ni la antigüedad y tampoco gozaría de las garantías jurídicas de continuidad que hubiera tenido en caso de ser personal estatutario.

Hasta la reversión, los celadores dependían directamente de la dirección de enfermería del citado hospital. Ahora, sin embargo, se rigen por la dirección económica. En este nuevo orden de las cosas, esa dirección económica tenía que elegir a un jefe de esos celadores para que transmitiera sus ordenes e hiciera las labores de enlace con esa parte de la plantilla, por lo que puso en marcha el correspondiente procedimiento de selección. La sorpresa saltó cuando quien resultó elegido fue alguien que no formaba parte del personal estatutarios sino del personal con plaza a extinguir, según han confirmado fuentes del citado hospital. Pero, al encontrarse la plaza del elegido a extinguir, a éste no se le puede reconocer ni remunerar con arreglo a la que iba a ser su nueva situación en el entorno hospitalario.

El hospital de Torrevieja pasa una situación crítica en materia de personal. El detonante fue la comunicación de la consejería de Barceló a los médicos sin especialidad de Urgencias acerca de que serían cesados en cuanto les encontraran sustitutos con especialidad al poco de pasar el centro de gestión privada a pública. Esta misma semana, se ha conocido el problema que sufre el área de Radiología del citado hospital, también a causa de la falta de personal.