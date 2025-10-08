Espectáculo de drones en Valencia hoy: horario y desde dónde verlo

Los drones toman Valencia este miércoles 8 de octubre con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, que se celebra este jueves 9 de octubre. La Ciudad de las Artes y las Ciencias será el lugar en el que se celebrará el espectáculo ‘Océanos’, en el que participarán más de 200 drones, que volarán por el cielo de la capital del Turia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el espectáculo de drones que se celebra este miércoles en Valencia.

Este jueves 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana y, como suele ser habitual, durante esta jornada se celebrarán actos conmemorativos en este día festivo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Con motivo de este día, en la capital del Turia se celebrará en la noche del miércoles un espectáculo de drones que iluminará la ciudad pasadas las 23.00 horas de la noche con una duración de 15 minutos.

Este espectáculo de drones en Valencia estará en duda ante última hora, ya que la AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias fuertes en la ciudad de Valencia entre las 20.00 horas y las 23.59 del miércoles, donde se espera una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas. Así que habrá que estar pendientes del cielo de Valencia para conocer si finalmente se celebra este espectáculo que se celebra por primera vez en la capital del Turia.

Los drones toman Valencia antes del 9-O

‘Océanos’, así se denomina el espectáculo nocturno en el que 200 drones se moverán por el cielo de Valencia, concretamente en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El acto comenzará a partir de las 23.00 horas del miércoles 8 de octubre y tendrá una duración de 15 minutos. El espectáculo de drones ‘Océanos’ será uno de los primeros eventos que se realicen para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana, que tiene lugar este jueves 9 de octubre.

Este espectáculo de drones se celebrará por primera vez en Valencia después de haber impresionado en las Fiestas Colombinas de Huelva en 2024 y también en Cádiz. «El show ‘Océanos’ representará figuras tridimensionales y coreografías sobre el mundo marino, en referencia al acuario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias», ha anunciado este espacio en su página web. En este festival de luces por el cielo se recrearán figuras propias del mar como bancos de peces, delfines, orcas, mantas y una ballena de 60 metros de longitud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ezequiel Castellano Pérez (@zkfotografo)

«La exhibición aérea incorpora una novedad técnica singular: 18 drones de chispa fría, una tecnología que se utilizará por primera vez en Valencia en un evento a gran escala, como un guiño a la tradición pirotécnica de la Comunidad Valenciana», cuenta la página oficial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estos 200 drones incorporarán la tecnología LED RGB con capacidad de crear efectos de luz dinámicos que pueden reproducir hasta 16 millones de gamas de colores, que permitirá generar figuras tridimensionales visibles hasta a un kilómetro de distancia.

Todo sobre el espectáculo de drones