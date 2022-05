Un nuevo escándalo salpica la Sanidad valenciana. que dirige ahora Miguel Mínguez en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig. Y de nuevo, en torno a los procesos de selección de personal. En concreto, 3 opositores a las plazas vacantes en Ginecología y Obstetricia de la Consejería de Sanidad valenciana han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión de la citada consejería de cambiar del sábado 18 al domingo 19 de junio la prueba para respetar la petición efectuada por uno de los aspirantes, de religión adventista.

En los hechos, la decisión de la Consejería de Sanidad valenciana implicaba mover el calendario de examen para un total de 400 opositores, con la particularidad de que muchos de esos opositores tenían ya preparadas diversas actividades para ese día 19 y el cambio no es que no les haya gustado. Es que lo rechazan frontalmente.

El origen de la polémica medida de la Consejería de Sanidad hay que buscarla en otro proceso que también la afecta. En este caso, las Oposiciones para facultativos de Oftalmología. Una de las aspirantes, que al igual que ahora, profesaba la religión adventista, se dirigió al TSJCV para pedir que le cambiaran la fecha de su examen, porque en esa religión desde la caída de sol del viernes a la del sábado no se puede desarrollar trabajo alguno.

El Alto Tribunal, tal como publicó OKDIARIO, admitió el recurso, pero no cambió la fecha del examen para ningún opositor. Sencillamente, decidió que la recurrente se presentase el día y a la hora del resto de examinandos, se identificase y, a continuación, pasase a una sala aislada y cerrada hasta la caída de sol. A esa hora, y en esa sala, debía hacer el examen que ya habrían acabado los otros opositores.

Pero en el caso de Obstetricia y Ginecología, la Sanidad de Ximo Puig quiso anticiparse, porque el caso era calcado. Religión adventista y en las mismas circunstancias que en Ofatlmología. De modo, que decidió llevar a cabo el cambio. La oposición pasaría del 18 al 19 de junio.

Pero no contó con que los otros en torno a 399 opositores no estarían de acuerdo. Y 3 de esos opositores han ido al Tribunal Superior de Justicia valenciano, según ha confirmado el letrado Guillermo Llago. Reclaman al TSJCV como medida cautelar que la oposición se celebre cuando inicialmente estaba prevista, según ha explicado Guillermo Llago, y entienden que la medida adoptada por Sanidad es ilegal e ilegítima. Los opositores, siempre según Llago, sí muestran respeto por la persona afectada, la que profesa religión adventista, pero entienden que a quien no ha respetado Sanidad en este caso es a ellos.

De modo, que otra difícil papeleta para la Consejería de Sanidad, que ahora dirige Miguel Mínguez. Los opositores, de los que forman parte los recurrentes, han recibido no sólo el apoyo, sino también el respaldo del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV).