La Diputación de Alicante pide expedientar a la diputada de JxCAT que apartó la bandera de España

Los grupos Popular y de Ciudadanos en la Diputación de Alicante han llevado al Pleno de la institución una moción conjunta en defensa de los símbolos de la nación española. En el punto tercero de los acuerdos que propone el texto de esa moción presentado al Pleno, ambos grupos instan «a la Presidenta del Congreso de los Diputados a que se abra un expediente por el acto protagonizado por la diputada Miriam Nogueras por incumplimiento del código de conducta de las Cortes Generales en artículo 2.1 del mismo haya podido incumplirse, sancionando si procede a la protagonista y garantizando que hechos así no se vuelvan a producir en esa institución». La moción ha sido aprobada en el Pleno de este miércoles con los votos a favor de PP y Cs y en contra del PSOE y de la coalición nacionalista Compromís.

El comportamiento mostrado hacia la bandera de España por la diputada y portavoz en el Congreso de los Diputados de Junts per Cat (JxCAT) Miriam Nogueras, apartando una bandera española antes de hablar bajo el argumento de que «no me representa» no ha pasado desapercibido para la Diputación de Alicante, que preside el popular Carlos Mazón. Una institución que ha vivido muy de cerca ese procés acelerado a la catalana que cada día se percibe en la Comunidad Valenciana.

De modo, que este miércoles, populares y Ciudadanos han presentado al Pleno como punto fuera del orden del día una moción en defensa de los símbolos nacionales que critica a quienes han hecho «del victimismo y del fomento del odio al diferente su medio de vida, trabajan con denuedo para perjudicar la reputación de España y de los españoles pues, en su necedad, están convencidos de que el mal ajeno redundará en su beneficio y manifiestan sus convicciones a veces (…) recurriendo a la ofensa o la mala educación para reafirmarse».

Miriam Nogueras

En este contexto, PP y Cs recuerdan: «La pasada semana, en la sede de la soberanía nacional, la diputada independentista de Junts per Cat, Miriam Nogueras, traspasó sin querer las fronteras de la celebridad de su comarca del Maresme y se dio a conocer en toda España a través de un gesto ridículo, pero cargado de simbolismo y, sobre todo, revelador de la naturaleza xenófoba y excluyente de los nacionalismos identitarios».

Para a continuación pasar al relato de los hechos: «La diputada Nogueras apartó la bandera de España, manifestando que no se sentía representada por ella, razón por la que no sería siquiera necesario exigirle explicaciones». Y agrega que: «Lo que causa inquietud y asombro es que lo haya hecho en el Congreso de los Diputados, en una sala uso común y sin que nadie le advirtiera que los símbolos nacionales no pueden ser colocados al antojo de las susceptibles sensibilidades de nadie y que el debido respeto a los mismos es un imperativo legal y reglamentario».

Y, precisamente, para que el espacio público «sea respetuoso con los valores y principios constitucionales, un lugar para la convivencia de todos los españoles, para la concordia y no para desunión», PP y Cs han aprobado hoy con sus votos una batería de cuatro propuestas de acuerdo. Así, instan al Gobierno de España a suplir el vacío normativo existente a la «urgente aprobación de una norma de carácter general que proteja y garantice la neutralidad del espacio público, como servicio público apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas».

Se da la circunstancia, de que según publicó OKDIARIO el pasado 21 de febrero, Miriam Nogueras cuenta con un salario anual 117.698,84 €. Ella es la diputada que apartó la bandera de España en la rueda de prensa en la Cámara Baja, pese a que recibe un sueldo público muy alejado, por lo elevado, de cobran los españoles de a pie. Y lo percibe, precisamente, de todos esos españoles.