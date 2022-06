Compromís convoca a sus órganos para decidir el futuro de Oltra pero ya no descarta su salida

Compromís apunta ya a una eventual salida de Mónica Oltra. La coalición dedicará toda la semana a llevar a cabo una batería de reuniones de sus órganos internos para fijar postura, según han afirmado a OKDIARIO fuentes de la dirección de la coalición que lidera Oltra. Ahora mismo, la tesis que se baraja es apoyo total a Oltra pero con las siglas por encima de los nombres. Los nacionalistas tienen 2 cosas claras, que de no cumplirse devolvería a todos los a la casilla de salida: una, pública, que cualquier decisión tiene que ser consensuada entre los 3 socios del Gobierno valenciano, lo que incluye a Podemos. Otra, que Oltra debe tener una salida digna y a la altura de lo que significa para Compromís, en la que quede inequívocamente claro, que todos confían en su inocencia.

Ahora mismo, el principal escollo interno en Compromís es convencer a una parte de la militancia y a algunos miembros de la dirección de que la salida de Oltra no será un problema sino una solución y evitará los devaneos que Puig comienza a tener con un sector de Ciudadanos. Es decir, asegurará un Gobierno de izquierdas hasta el final de la legislatura.

La decisión de Compromís no es del gusto de Puig, al que desde Madrid se le urge a dar una solución a la crisis en Valencia y a hacerlo cuanto antes. No puede echar a Oltra, porque se iría todo Compromís. Justo cuando el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez mas quiere correr tras la debacle en Andalucía, Compromis prefiere calma para dar el paso. Hoy, Ximo Puig, preguntado por la fiesta de Compromís en apoyo a Oltra del pasado sábado ha respondido que él no está para fiestas.

Mónica Oltra está imputada por 3 posibles delitos -prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de denunciar delitos- en la causa que acaba de asumir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana. Esta causa suma ya 14 imputados entre cargos y personal de la Consejería de Oltra, incluyéndola a ella misma.

El sábado, Compromís hizo una completa demostración de fuerza a Ximo Puig con una multitudinaria fiesta de apoyo a Mónica Oltra. Ese apoyo es incuestionable en el seno de la coalición, pero lo que sí está en cuestión es si mantener a Oltra le puede suponer a Compromís un coste demasiado elevado en términos electorales. Papi Robles, la síndica de Compromís en el parlamento valenciano ha afirmado hoy mismo que todas las personas que participan de un partido son «herramientas del partido», lo que deja claro cuáles son las prioridades.

La segunda cuestión es si una eventual salida de Compromís lanzaría a Puig a los brazos de Ciudadanos. Y, por ahí, no están dispuestos a pasar. Además, Unidas Podemos, su gran baza para hacer reflexionar a Puig, ya ha dejado clara su postura: apoyo total a Mónica Oltra, pero el Gobierno es el Gobierno y en lo de Oltra es la Justicia la que debe decidir. Por tanto, colaboración, toda. Hipotecas, ninguna.

Compromís sí impone condiciones: cualquier decisión, una vez pulsados todos los órganos internos debe ser consensuada por PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Si Ximo Puig toma una decisión unilateral, se rompe el pacto y los 10 meses que restan de legislatura serán un auténtico calvario para él. Otra condición, es que si Mónica Oltra sale debe hacerlo con dignidad, la puerta tiene que quedar abierta para un eventual regreso y Compromís mantiene intacta toda su cuota de poder, lo que incluye la portavocía. Incluso, ensanchando un poco esa cuota.

Todo es asumible para los socialistas y Unidas Podemos. El único problema es que para Puig el reloj corre hacia atrás. Y o cierra la crisis con rapidez o peligra incluso su estatus. Porque a Sánchez le urge cambiar el escenario tras la que se le viene encima por la debacle de Andalucía. De ahí, que los nacionalistas sientan que ellos no están en posición de debilidad, sino de fortaleza y se apresten a poner sobre la mesa otras condiciones. Pero el camino que marcará la salida de Oltra comienza a desbloquearse, con mucho cuidado por Compromís y con muchas prisas por parte de Puig, al que le urge cerrar esta herida, ya.

El sucesor designado para pilotar esta transición es Joan Baldoví. Cuenta también y mucho la postura de Joan Ribó. Otra cosa, si todo va a puerto es cuál será la cara visible en la portavocía. Y, para ello, suena otra persona de Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano) que recuerda mucho a la Oltra de hace unos años, pero de perfil más similar a Baldoví: la crevillentina Aitana Mas.

Se da la circunstancia de que los 3 emisarios de Compromís a las 2 mascletás de Hogueras en Alicante de ayer y hoy han sido Enric Morera, Joan Baldoví y, casualidades de la vida, Aitana Mas. Los tiempos están cambiando.