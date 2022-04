La socialista Carolina Gracia, ha pasado en poco más de 6 meses de acusar a Ciudadanos (CS), el partido de Inés Arrimadas, y más concretamente a su portavoz en el Consistorio José Aix, de permitir con su voto «que los intereses de los promotores estén por encima de los de Orihuela» a rubricar con los 5 ediles de la formación naranja la moción de censura que llevará a Gracia y a los socialistas a ocupar la Alcaldía de la ciudad.

Orihuela es una plaza crucial en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana. Y lo es tanto para el PP como para los socialistas. Es la capital de la Vega Baja del Segura, la comarca más reivindicativa contra la política del presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez en materia del trasvase Tajo-Segura. Y también la más reivindicativa en la defensa de la Educación en español frente a la inmersión lingüística creciente impulsada desde el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig por la Consejería de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís).

Los 5 ediles de Ciudadanos que gobernaban Orihuela hasta ahora junto a 9 del PP han presentado una moción de censura, rubricada también por los 6 concejales socialistas y los 3 de Cambiemos, la marca local de Podemos. En el Ayuntamiento, además, hay 2 ediles de Vox. Por tanto, la mayoría son 14. Los que suman PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, firmantes de la moción.

Esa moción de censura se votará el lunes. De prosperar, la alcaldesa sería la socialista Carolina Gracia. Se da la circunstancia de que la moción no cuenta con la autorización de la dirección de Ciudadanos, que ha abierto expediente a sus 5 concejales. De prosperar, finalmente, la nueva alcaldesa será la socialista Carolina Gracia. Y Ciudadanos gobernará con los socialistas y Cambiemos, si bien esta última formación no tendrá delegaciones. Hasta el momento, la lideresa nacional de Ciudadanos Inés Arrimadas no se ha manifestado públicamente respecto a esta moción de censura.

El 2 de septiembre del pasado año 2021, el Ayuntamiento de Orihuela aprobó la modificación del plan parcial de Cala Mosca, que debía permitir la construcción de 2.200 viviendas en ese emplazamiento. La propuesta salió adelante con los votos de los entonces socios de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, pero con el rechazo frontal de los socialistas, liderados por Carolina Gracia, y Cambiemos. Por tanto, los 2 partidos que entonces rechazaron la iniciativa son ahora los nuevos socios de sus impulsores.

Tan claro lo tenía entonces el PSOE, que subió un tuit a la cuenta de los socialistas oriolanos que no dejaba lugar a dudas: «Hoy en el Pleno de Orihuela PP y Ciudadanos aprueban la Modificación del Plan Parcial de Cala Mosca», para mencionar a continuación a la hoy candidata Carolina Gracia y continuar: «Sr Aix no mienta, hoy sí se está aprobando algo, hoy siguen con su voto permitiendo que los intereses de los promotores estén por encima de los de Orihuela». Sin embargo, 7 meses después, aquel tuit y aquel parecer no son escollo para llevar adelante la moción de censura para los socialistas.

Ayer, la socialista Carolina Gracia y María García Sandoval, de Cambiemos, comparecieron juntas. El acuerdo de esta última formación es vital para que la moción salga adelante. Cambiemos exige también a los socialistas y a Ciudadanos defender el Plan de Acción Territorial de la Generalitat Valenciana para la Vega Baja, con el que Ciudadanos de Orihuela tampoco está de acuerdo. Por tanto, cualquier movimiento de última hora de esta última formación es crucial para que la moción de censura salga o no adelante. Y no se trata de apoyo al PP, sino de mantener su criterio en un asunto de materia urbanística.

En la comparecencia de ayer no estuvo presente Aix. Y aunque los socialistas mantienen que el acuerdo es total y que la moción saldrá adelante, A menos de 4 días para su votación, algunas dudas están resueltas. Queda por ver también si finalmente la dirección de Ciudadanos acepta formar parte de una iniciativa que incluye a Cambiemos y, sobre todo, si permite que sigan bajo sus siglas los 5 concejales que las representan y que firmaron la moción pese a que no estaba autorizada por la dirección. Un rompecabezas sobre el que la dirección regional de Ciudadanos tampoco da pistas.