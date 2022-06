Mónica Oltra ha desafiado a Ximo Puig con una fiesta de reafirmación que Compromís le ha organizado a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana 48 horas después de haber sido imputada por encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor de 14 años. Al ritmo de la música y bailando, Compromís ha arrancado su precampaña con un mensaje muy claro que respalda a Oltra: «Molestamos y por eso quieren que desaparezcamos».

El viernes, horas después de la rueda de prensa de Mónica Oltra, Ximo Puig pedía reflexionar y tomar decisiones y hoy la vicepresidenta le ha respondido cuando ha dicho «Reflexionar siempre es bueno».

La vicepresidenta ha subido al escenario visiblemente emocionada mientras se cantaba «no tenim por» (no tenemos miedo) y se ha referido en primer lugar a su madre. «Mamá, jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis papá y tú». También ha tenido unas palabras para sus hijos: «Lo importante es que os reconozcáis en el espejo de la manera en que os hemos educado en casa: podéis ir con la cara bien alta».

La vicepresidenta también ha agradecido el «cariño» de sus compañeros con respecto a su imputación y ha señalado que se trata de un asunto «político». Además ha criticado su imputación alegando un exceso de punibilidad. «Un día caerá un rayo, matará a alguien y la culpa será del alcalde. Estamos generando la idea de que todo lo que pasa tiene un responsable y tiene que tener un castigo penal», ha dicho.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, que también ha participado en el acto de Compromís, ha salido en defensa de Oltra. «Mónica, has sido imprescindible y continuarás siendo imprescindible». Estas declaraciones reafirman su compromiso con la vicepresidenta a pesar de que este viernes pidiera una reunión de Compromís para decidir «colectivamente» sobre el futuro de la dirigente.

Por su parte, el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha cerrado filas en torno a la vicepresidenta con un potente discurso que ha enardecido a los asistentes del mitin. «Si tocan a una, nos tocan a todos. Si atacan despiadadamente a una, atacan a todos», ha asegurado.

La fiesta, organizada en el cauce del río Turia, ha sido una auténtica demostración de fuerza por parte de la formación política que ha contado con la asistencia de 350 personas entre dirigentes y militantes del partido.