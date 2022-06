«Espero que se haga justicia, no merecía lo que me pasó». Son las primeras y desgarradoras palabras de Teresa, la menor de la que abusó el marido de Mónica Oltra, en exclusiva para OKDIARIO, tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. La imputación de Mónica Oltra se ha producido en el marco del caso que investiga si cargos y/o personal de la Consejería de la ahora imputada ocultaron las denuncias presentadas por la propia menor, víctima de los abusos sexuales.

Con la serenidad de que siempre ha hecho gala pese a la continua adversidad que ha acompañado su vida desde el fatídico momento en que se cruzó en su camino el marido entonces de Mónica Oltra, Teresa ha valorado la imputación de la vicepresidenta de Ximo Puig. Y lo ha hecho a través de un vídeo que ha querido compartir, también en exclusiva, con los lectores de OKDIARIO.

En ese vídeo, quien habla es Teresa en estado puro. Lo ha grabado minutos antes de comer junto a su pareja y su hijo, con los que conforma la familia que siempre soñó. Ella, sincera y serena, afirma que la imputación de Mónica Oltra «es lo justo. Después de haberme hecho lo que me ha hecho, de encubrir mi denuncia, pienso que se debería de hacer justicia».

A continuación, Teresa muestra, pese al sufrimiento que ha acumulado en todos estos años, una enorme bondad: «Yo a ella no le he hecho nada ni tengo nada en contra de ella», dice mirando a la cámara del móvil con que ha grabado este vídeo. «Espero que pase lo que tenga que pasar y se haga justicia porque yo pienso que no me merezco esto que me está pasando a mí ni que me ha pasado».

Y concluye su mensaje con un «muchas gracias a todos», que parecen ir dirigidas a todas y cada una de las personas que, a lo largo de todos estos estos años, han creído en ella y la han apoyado, lo que no era fácil en muchas situaciones.

El TSJCV ha imputado a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a Teresa, entonces una menor tutelada. El tribunal sostiene que hay «una serie de indicios que hacen sospechar» de un posible acuerdo entre Oltra y «funcionarios a su cargo para proteger a su entonces pareja o proteger la carrera política de la aforada».

Sospecha el tribunal que Mónica Oltra conoció los abusos sexuales de su marido a la menor «desde el principio». Lo explica porque «resulta increíble que, como llega a afirmar alguno de los investigados, se enteraran de los abusos y de la posible imputación de quien resultó ser el marido de la señora Oltra por la Prensa». Y añade: «Lo que hace sospechar, que en contra de lo afirmado, conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía».