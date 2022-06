La defensa de Oltra se opone a su imputación al considerar que no existen indicios contra ella

La defensa de la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del gobierno que preside el socialista Ximo Puig, Mónica Oltra, se opone a su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al considerar que no existen indicios presuntamente delictivos en sus actuaciones en torno al caso de la menor abusada por quien era su marido cuando sucedieron los hechos ni que presuntamente la incriminen en ningún supuesto delito. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

Los argumentos de la defensa de Mónica Oltra, por tanto, son opuestos a los de Fiscalía, que en su escrito presentado el pasado viernes sí observaba «indicios relevantes» de un presunto delito.

El escrito del fiscal respondía a la petición del TSJCV de alegaciones a todas las partes en cuanto a la competencia del citado tribunal en torno a la petición del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia de imputar a la vicepresidenta valenciana. Esta petición fue realizada por el mencionado Juzgado que investigaba si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra habían supuestamente ‘tapado’ las denuncias presentadas por la menor abusada por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana.

Ahora, la defensa de Oltra solicita que se dicte resolución admitiendo la competencia de la Sala para pronunciarse y que se acuerde que «no existen indicios objetivos de criminalidad» que justifiquen que se abra un proceso penal contra Mónica Oltra. Pide el sobreseimiento de las actuaciones contra ella y que se devuelva la citada causa al Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia.

La Defensa de Mónica Oltra sostiene que el titular de Instrucción 15 no apunta ningún hecho distinto que se deba valorar «que infiera que Oltra ordenase realizar una investigación» y que además «se hiciese para encubrir ningún hecho o perjudicar a la menor», lo que apunta directamente ya al eje de todo el procedimiento, por lo que entiende que la decisión adoptada en su día por el TSJCV -cuando rechazó la querella presentada por la asociación Gobierna-T- «debería mantenerse».

La Defensa de Oltra, no obstante, y ateniéndose al momento en que se encuentra el procedimiento, no presenta objeción a la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV. Pero sí se opone a que Oltra sea imputada porque, según argumenta, a su juicio, como se ha dicho, no existen indicios de criminalidad que supuestamente incriminen a su defendida en el caso actual.

Los abogados de Oltra sostienen que su defendida no ordenó, ni indicó, ni sugirió la apertura de ningún expediente informativo y sostienen también que Oltra tampoco tuvo nada que ver, ni intervino ni en su tramitación ni en la elaboración de sus conclusiones. Destacan además que Oltra tampoco tuvo nada que ver con el destino final del citado expediente.

Tras el escrito de alegaciones de la defensa de la vicepresidenta de Ximo Puig, todo queda en manos del TSJ valenciano. Una vez que tanto la defensa de la propia Oltra como el fiscal y la menor no han puesto objeciones a la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal, lo lógico, y a la espera de lo que sostengan el resto de partes personadas, es que sea la citada Sala la que adopte la decisión final acerca de si imputa o no a Oltra tras revisar todas las alegaciones.

Según las fuentes consultadas, esa decisión de la Sala, en principio, no se dilatará mucho, con lo que el denominado ‘caso Oltra’ en uno u otro sentido, se acerca a su desenlace.