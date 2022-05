El TSJ valenciano da un plazo a las partes de 48 horas para presentar alegaciones sobre el ‘caso Oltra’

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) mueve ficha en el caso que tiene pendiente de una posible imputación a la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Política Inclusivas del Gobierno valenciano Mónica Oltra (Compromís). La Sala de lo Civil y lo Penal ha notificado a las partes para darles trámite de audiencia para presentar alegaciones previas al inicio de la causa.

El llamado ‘caso Oltra’ llegó al Alto Tribunal valenciano a instancias del Jugado de Instrucción Número 15 de Valencia. En ese juzgado se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta valenciana.

Se trata de un trámite contenido en el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, su importancia radica en que es, a la vez, el punto de partida, una vez personadas todas las partes, para resolver la cuestión planteada por el citado juzgado de instrucción así como la competencia del mencionado tribunal. A partir de esa audiencia, el Tribunal decidirá si sigue adelante o no. Es un trámite, pero que tiene sus consecuencias.

Lo que está en cuestión es la imputación de Mónica Oltra. Y se trata de un tema importante. El juez que instruía el caso llegó a un punto en la investigación en que entendía que no podía seguir adelante si no se incluía, en calidad de imputada, a Mónica Oltra. Y como Oltra es diputada electa y consejera del Gobierno valenciano su condición es la de aforada. Por tanto, no es el Juzgado de Instrucción quién puede decidir si la imputa, sino el Alto Tribunal autonómico: el TSJ.

A partir de esa petición, han ocurrido varias cosas. Entre ellas, la desestimación del recurso de una de las imputadas en la causa en Instrucción. De haber prosperado, aquel recurso hubiera evitado que se imputara a la vicepresidenta.

El asunto que se dirime se fundamental en una denuncia que fue presentada por la menor abusada por el que era marido de Mónica Oltra. Lo que se investiga, cómo se ha dicho, es si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra ‘taparon’ los hechos cuando tuvieron conocimiento de ellos.

El TSJ ya analizó en su día una querella muy similar a la denuncia actual en su forma, pero las circunstancias han cambiado, pues mientras en aquella ocasión la querella se presentó directamente al Alto Tribunal ahora llega a instancias de un Juzgado que está llevando a cabo una investigación previa.

En esta investigación hay 13 personas imputadas. Algunas de ellas, cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas valencianas, que pese a esa imputación se han mantenido en su puesto.

El caso tiene también, fuera del ámbito judicial, la máxima atención política. Si el procedimiento continúa y Oltra es finalmente imputada, la legislatura estará acabada de facto. De ahí, la gran trascendencia. La vicepresidenta es consciente de todo ello, porque ella engarza todas las piezas del Gobierno valenciano. Está personada en la causa, que comienza a afrontar ya su tramo decisivo.