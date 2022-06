La defensa de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra (Compromís) vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig, ha apoyado la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para decidir si imputa o no a la vicepresidenta a través del escrito de alegaciones sobre este particular solicitado por el citado tribunal, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia solicitó hace algunas semanas al TSJCV la imputación de Mónica Oltra. Esta petición se produjo en el marco de la investigación que lleva a cabo el citado juzgado en el caso que busca esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor por los abusos del ex marido de la vicepresidenta valenciana.

A partir de ahí, el TSJCV comenzó a dar los pasos para dirimir esa cuestión. Primero, con la constitución del tribunal y, ahora, solicitando a las partes personadas en el caso las alegaciones acerca de la competencia del mencionado tribunal. Este último, es un paso que no debe revestir mayores problemas, pero son las partes las que deben manifestarse. Y, entre esas partes, está la propia Oltra, que solicitó personarse en su día y ya consta como tal en los diferentes pasos de que consta, a su vez, el procedimiento previo.

En su escrito, la defensa de la menor, viene a manifestar que, a su juicio, la competencia para continuar la instrucción de la causa en su integridad corresponde al Alto Tribunal valenciano y, más concretamente, a la Sala de lo Civil y lo Penal. Y ello, dada la condición de aforada de Mónica Oltra y dados también los indicios de los hechos presuntamente atribuidos.

Pero llama la atención especialmente que la defensa de la menor abusada sostiene que la mencionada Sala debe continuar con la investigación de la causa también en interés y salvaguarda de la defensa de la propia Mónica Oltra. Todo ello, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

En principio, y siempre según esas mismas fuentes, los tiempos de las alegaciones podrían concluir al mediodía del próximo lunes. Será a partir de entonces cuando ese plazo estará finalizado y el Tribunal continuará dando los pasos que estime oportunos de cara al futuro.