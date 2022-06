La tri-imputada Oltra reta a Puig y no dimitirá: «Mi postura es ética, estética y política»

Monica Oltra no dimite pese a su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el caso que investiga si cargos y/o personal de su Consejería ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la vicepresidenta primera del Gobierno que preside el socialista Ximo Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. A Oltra se la ha imputado por 3 supuestos delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, que son los que planteaba la Fiscalía en su escrito.

No dimite, no ha hablado con Ximo Puig de su imputación, mantiene una postura «ética, estética y política» y es víctima de una «cacería política de la extrema derecha». Es el resumen de las manifestaciones vertidas por Oltra, que continúa resistiéndose a dejar la vicepresidencia de Ximo Puig, en la rueda de prensa ofrecida tras el Pleno de hoy del Gobierno valenciano, del que también es portavoz. No ha dejado ninguno de sus cargos. Y hoy, además, se ha aferrado todavía más al único en el que había un pequeño margen de posibilidad de que abandonara: el de portavoz.

Ese es su balcón desde el que comunica cada viernes el argumentario acerca del momento procedimental del caso por el que ha sido imputada por el TSJ valenciano. Cada 7 días, se repite la historia. Ella da cuenta de los acuerdos del tripartito valenciano y, a continuación, las preguntas se centran en el ‘caso Oltra’. Hoy, por espacio de casi 50 minutos. Siempre, sobre la misma base: «No dimito».

En concreto, Mónica Oltra ha sido preguntada por dos veces acerca de si tenía pensado dimitir por su imputación. Y en la segunda ocasión ha aclarado que no lo va a hacer. Aún imputada, Mónica Oltra va a seguir siendo vicepresidenta primera de Ximo Puig en el Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Oltra ha dicho que ella no ha hablado con Ximo Puig sobre su imputación, pero que esta mañana se han visto y el presidente valenciano le «ha dado dos besos». También, ha sostenido que el próximo 6 de julio, fecha de su comparecencia en el TSJCV, «será la primera vez» que «pueda ir a allí» a decir, según ha explicado, lo que ya defendió en su comparecencia en las Cortes valencianas en abril de 2021.