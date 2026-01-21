Castellón lanza su apuesta tecnológica en Fitur con una web destinada a impulsar el turismo inteligente

El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Castellón ha abierto su participación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) con la presentación de una nueva plataforma turística: castellonturismo.org. Se trata de una web que refuerza la apuesta del Patronato de Turismo municipal por el turismo inteligente mediante la incorporación de herramientas digitales avanzadas que mejoran la experiencia de los usuarios. Entre ellas, el Tour Virtual 360º, que permite recorrer la capital de La Plana y algunos de sus espacios más emblemáticos a través de una experiencia inmersiva.

También, incorpora un asistente virtual que responde a las preguntas más habituales de los usuarios y ofrece información acerca de horarios, playas, eventos, gastronomía, hoteles y alojamientos. De ese modo, facilita la planificación del viaje y el acceso inmediato a la información turística de Castellón.

En el caso de Castellón, ha resultado trascendente la participación del Gabinete de Estudios Turísticos de la Universidad Jaime I (UJI), responsable a su vez de la elaboración del I Plan Estratégico de Turismo de Castellón. Ese documento es el que resultó clave para la creación de esta nueva web, porque detectó la necesidad de mejorar en la comunicación turística del destino, así como avanzar hacia un modelo de turismo inteligente. En esa última línea estratégica es en la que se fundamenta la nueva herramienta.

Uno de los apartados centrales de la nueva web es el espacio dedicado a las playas, con una información detallada y actualizada y a tiempo real. La web incluye, también, una agenda viva y en actualización constante. Allí, se recogen iniciativas culturales, festivas, deportivas y de ocio que se celebran en Castellón durante todo el año. «Queremos que el turista perciba que Castellón es una ciudad activa, con propuestas durante todo el año, y la agenda esv una herramienta fundamental para transmitirlo»·, según ha explicado la edil, Arantxa Miralles.