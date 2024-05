‘Caso Erial’: Anticorrupción rebaja en dos años la petición de pena para Eduardo Zaplana

Fiscalía Anticorrupción ha rebajado en dos años, de 19 a 17, la petición de pena para el ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el denominado caso Erial. El motivo de la rebaja se corresponde con la eliminación de un supuesto delito. En concreto, el de falsedad en documento oficial. El caso Erial es en el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. El caso se encuentra ya en su última fase, la del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia.

La Fiscalía sí mantiene las acusaciones de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Por los que reclama una multa principal de 40 millones de euros y otras dos más por un importe total de 72.000 y 36.000 euros, respectivamente.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación a la ex diputada Elvira Suanzes, al peluquero de Zpalana y al empresario Ángel Salas, al no ver suficientes indicios de criminalidad. Y ha rebajado la petición de pena para los conformados en el procedimiento, que son los hermanos Vicente y José Cotino, Joaquín Barceló y Juan Francisco García. estos últimos, no entrarán en prisión. Pero pagarán más de 10 millones de euros en multas.

Todo ello, según ha avanzado el fiscal Pablo Ponce en el momento de elevar a definitivas sus conclusiones en el juicio en que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de la ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, según EP.

También, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para otro ex presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, para quien ahora pide dos años de prisión tras retirarle las acusaciones de prevaricación, pero mantener el cohecho.