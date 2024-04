El ex asesor fiscal de Zaplana cuestiona la declaración de ‘Pachano’: «Me dijo que le habían obligado»

Francisco Grau, ex asesor fiscal del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, ha defendido sus actuaciones y ha cuestionado la confesión de Joaquín Miguel Barceló, amigo de la infancia del propio Zaplana, al que conocían también como Pachano. Este último había manifestado en su declaración de este miércoles durante el juicio del caso Erial, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Valencia, haber sido testaferro del propio Zaplana: «Al acabar la sesión del juicio me dijo que le habían obligado a hacerlo». También ha apuntado a los hermanos Cotino.

Grau se ha pronunciado así en su declaración en la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el caso Erial. En este caso, se investiga el supuesto cobro de comisiones cuantificadas en más de 10 millones de euros y derivadas presuntamente de concesiones de ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana. En total hay 15 acusados, entre ellos Zaplana, y el fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Francisco Grau está considerado por el fiscal el cerebro financiero de la trama de Erial. Y en su declaración ha explicado que conoció a Barceló en 1997 ó 1998 y a Zaplana un par de años antes.

Ha basado su intervención en desligarse de cualquier tipo de irregularidad y ha asegurado que no daba órdenes sobre las sociedades y los fondos cuestionados. También ha apuntado a Barceló y ha asegurado que los fondos de una sociedad de Luxemburgo, Imison International, eran de los hermanos Cotino.

Preguntado por si dio cinco millones de euros en una bolsa o un sobre a Barceló para llevarlos a Andorra -que pertenecían supuestamente a Zaplana-, ha respondido que «no». «Ayer yo estuve aquí y creo recordar que la palabra bolsa con dinero la introdujo usted», le ha replicado al fiscal, y ha agregado: «En absoluto le di ese dinero».

El ministerio público le ha contestado: «¿Y por qué dijo Barceló que se los dio?; ¿Se llevan mal?», a lo que el acusado ha afirmado: «Aquí tenemos la espada de Damocles con la petición de cárcel que nos ha hecho. Zaplana y yo sabemos lo que es la cárcel, lo hemos pasado».

Y ha continuado: «Los dos primeros meses en prisión los pasé en la misma celda con Barceló y sabemos lo que hemos sufrido y lo que es eso. A partir de esos dos meses, pasó otros cuatro solo. Y Barceló, a primeros de diciembre, me dijo que no iba a volver a prisión y que iba a hacer lo que hiciera falta para no volver a prisión».

«Yo eso también lo valoro, lo consulto e, incluso, me aconsejan que lo haga. Se consideraba que Zaplana ya había perdido su reputación y tampoco lo que pudiera decir… Pero hay cosas que si no he vivido, no las puedo decir. Yo decido no conformarme. Es más, ayer, al final del juicio, Joaquín me dijo cuando terminamos ‘Me han obligado a hacerlo’», ha desvelado. «Tenía buena relación con Joaquín Barceló, cuando acabe la declaración de hoy, ya veremos», ha apostillado.