El ‘2’ de Mazón es elegido presidente de la Generalitat el mismo día que el de Morant entra en prisión

Juan Francisco Pérez Llorca, el número 2 de facto de Carlos Mazón tanto en la lista electoral de las Autonómicas de 2023, como en el PP Comunidad Valenciana, ha sido elegido nuevo presidente de la Generalitat este jueves. Se trata del mismo día en que José Luis Ábalos, que fue el número 2 de la actual secretaria general del PSOE valenciano Diana Morant en la lista del PSOE al Congreso en la provincia de Valencia, ha ingresado en prisión. Lejos de intentar pasar desapercibida ante una circunstancia de la gravedad de la sufrida por el número 2 de la lista, Diana Morant, la ministra de Pedro Sánchez ha llegado a calificar la elección de Pérez Llorca como una «investidura fake». Y ha sido el propio Pérez Llorca quien ha tenido que recordar a los socialistas durante su investidura que «el único único número 2 por Valencia del que hablan todos los telediarios hoy es del Señor Ábalos. Que, por cierto, está en un furgón hacia la prisión».

Juan Francisco Pérez Llorca ocupó el tercer puesto en la lista del PP para las Elecciones Autonómicas por la provincia de Alicante. Era el número 2 de facto de Carlos Mazón ya entonces en la provincia de Alicante. Pero, la lista debía cumplir con la paridad. Y el segundo puesto fue para otra destacada política alicantina, la alcaldesa que ha hecho de otra localidad, la de Almoradí, un feudo inespugnable del PP: María Gómez.

En las Elecciones Generales, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Sánchez y secretaria general del PSPV-PSOE tras la mediación de Santos Cerdán, lideró la lista socialista por la provincia de Valencia. Su número 2 fue, precisamente, José Luis Ábalos.

Este jueves, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió a prisión a José Luis Ábalos tras argumentar que, incluso aplicando las penas mínimas legales por los delitos que se les imputan, ambos acusados afrontarían «12 años y seis meses de prisión», tal como ha publicado OKDIARIO.

De hecho, el propio Pérez Llorca se ha referido a esta cuestión en su sesión de investidura. Ha sido, en concreto, en uno de los turnos y en respuesta al portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz: «Ha hablado usted mucho hoy del número 2. El número 2. Y el número 2», le ha recordado Pérez Llorca: «Yo creo que está traicionándole el subconsciente, porque del único número 2 por Valencia del que hablan todos los telediarios hoy es del Señor Ábalos. Que, por cierto, está en un furgón hacia la prisión». Pérez Llorca recordó además que: «Ese es el único número 2 del que se habla hoy en toda España: el número 2 del partido Socialista en las Elecciones Generales por su demarcación (en referencia a Valencia)».