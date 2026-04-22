Netflix estrena el clásico que marcó a generaciones: dos actores míticos en estado puro

Aunque en Netflix sea complicado encontrar películas del siglo XX, hay algunas ocasiones en las que sí encontramos allí alguna joya del pasado y desde el 21 de abril de 2026 es el turno de una de las mayores obras maestras del cine de entretenimiento: El golpe, que ganó 7 premios Óscar en 1974.

Originalmente estrenada hace 53 años, El golpe tiene el honor de ser la última obra que Paul Newman y Robert Redford hicieron juntos. Ambos coincidieron poco antes en la mítica Dos hombres y un destino. El golpe tuvo un coste de 5,5 millones de dólares y luego consiguió 257 millones de recaudación mundial. En España también funcionó, logrando algo más de 3,8 millones de espectadores.

Esta obra sirvió además como relanzamiento de la carrera de Paul Newman (cumplió 48 años durante la producción) tras varios fracasos en taquilla del actor.

Trama de la nueva película de Netflix

La película nueva de la plataforma habla de un joven Johnny Hooker (Redford) que comete un error fatal: robar el dinero de un emisario de la mafia. Su víctima sirve a Doyle Lonnegan, un jefe criminal sediento de sangre. Ante la muerte de su mejor amigo, Hooker busca el auxilio de Henry Gondorff (Newman), un legendario estafador oculto en el anonimato. Juntos diseñan una venganza sofisticada que no admite fallos.

Algunas de las críticas afirman que «George Roy Hill, quien dibuja sus imágenes con una estimulante estética retro, aporta una puesta en escena de aparente transparencia que juega con acierto con los encuadres y la profundidad de campo». «Extraordinario guion de David S. Ward; «Su ingenioso guion, las adecuadas interpretaciones y la hábil recuperación de la música de Scott Joplin son sus principales alicientes. Su realización resulta tan discreta como eficaz» y «Un lujo decididamente imprescindible, gran éxito de taquilla».