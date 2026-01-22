Descubrimiento científico que reescribe la historia: las cuatro estaciones van a desaparecer

Las cuatro estaciones van a desaparecer, este descubrimiento científico reescribe la historia. La ciencia parece que avanza en forma de una serie de peculiaridades que pueden ser claves, sin duda alguna, deberemos estar preparados para una serie de cambios importantes que nos afectarán de lleno. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Parece que hasta las estaciones no son fijas como nos imaginaríamos.

Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden acabar marcando una diferencia importante, en estos días en los que cada detalle cuenta, todo puede ser posible. El planeta Tierra parece que está cambiando y lo hace de tal forma que deberíamos empezar a tener en consideración en unos días en los que cada detalle cuenta o puede hacerlo, de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Este nuevo descubrimiento puede cambiar por completo la historia y hacerlo de tal forma que va a hacer que algo tan destacado como las estaciones cambien por completo. La ciencia nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en los próximos años.

Reescribe la historia este descubrimiento científico

La ciencia avanza, cambia por completo lo que ya sabíamos, en su lugar, lo que nos está esperando son nuevos retos o novedades destacadas que acabarán marcando una diferencia significativa. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en nuestro día a día.

Las reglas que pensábamos que eran fijas y básicas, pueden caer de un momento a otro. Con una tecnología que cada vez es más y más directa, podremos sumergirnos de lleno en una serie de peculiaridades. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos haga reescribir la historia.

Una historia que parece que va y viene, pero siempre tiene o tenía una constante. Unas estaciones del año que nos marcaban unos tiempos que deberíamos descubrir y hacerlo de la mejor forma posible, con la mirada puesta en estos cambios que parece que serán una constante a partir de ahora.

Los científicos han descubierto que podemos estar ante el final de las estaciones del año tal y como las conocemos, un cambio que a partir de ahora nos sumergirá en unos cambios importantes.

Las cuatro estaciones van a desaparecer

Van a desaparecer las cuatro estaciones, este cambio de tendencia que quizás nadie vio llegar o no lo hizo hasta el momento. De tal forma que quizás nos descubrió un giro radical que ha acabado siendo la antesala de algo más, de una serie de peculiaridades esenciales.

Tal y como nos explican desde el blog de la Universidad de Portsmouth: «La posibilidad de que todo el universo sea de naturaleza informativa y se asemeje a un proceso computacional es una teoría popular entre varias figuras conocidas, incluido Elon Musk. El pensamiento proviene de una rama de la ciencia conocida como física de la información, lo que sugiere que la realidad física en realidad está compuestada por información estructurada. En un artículo publicado en AIP Advances e incluido en la revista «Editor’s Picks», un destacado físico de la Universidad de Portsmouth, el Dr. Melvin Vopson, presenta hallazgos que indican que la gravedad o la fuerza gravitatoria es el resultado de un proceso computacional dentro del universo. Él sugiere que la gravedad en realidad podría ser causada por cómo se organiza la información sobre la materia en el universo. Usando la segunda ley de la dinámica de la información, indica que la materia y los objetos en el espacio pueden estar siendo recogidos porque el universo está tratando de mantener la información ordenada y comprimida. El Dr. Vopson dijo: «Mis hallazgos en este estudio encajan con la idea de que el universo podría funcionar como una computadora gigante, o nuestra realidad es una construcción simulada. Al igual que las computadoras intentan ahorrar espacio y funcionar de manera más eficiente, el universo podría estar haciendo lo mismo. Es una nueva forma de pensar en la gravedad, no solo como una atracción, sino como algo que sucede cuando el universo está tratando de mantenerse organizado». El Dr. Vopson ha publicado previamente una investigación que sugiere que la información tiene masa y que todas las partículas elementales, los bloques de construcción más pequeños conocidos del universo, almacenan información sobre sí mismas, de manera similar a la forma en que las células, los bloques de construcción de las entidades biológicas, tienen ADN».

Siguiendo con la misma explicación: «En esta última investigación, el Dr. Vopson muestra cómo la pixelación espacial en las células elementales puede actuar como medio de almacenamiento de datos, y demuestra cómo el papel de la información almacenada en las células elementales es proporcionar las propiedades y las coordenadas de la materia en la construcción simulada de espacio-tiempo. Cada celda puede registrar información en forma de datos binarios, por lo que si está vacía, registra un «0» digital, y si la materia está presente en una celda, registra un «1» digital. El Dr. Vopson agregó: «El proceso es idéntico a cómo se diseñaría un juego de computadora digital, una aplicación de realidad virtual u otra simulación avanzada». Explica que como una célula puede acomodar más de una partícula, entonces el sistema evolucionará moviendo las partículas en el espacio para unirlas en una sola partícula más grande dentro de una sola célula. «Esto desencadena la fuerza de atracción debido a la regla establecida en el sistema computacional, que requiere la minimización del contenido de la información y, por extensión, una reducción de la potencia computacional. En pocas palabras, es mucho más efectivo computacionalmente rastrear y calcular la ubicación y el impulso de un solo objeto en el espacio, que numerosos objetos. Por lo tanto, parece que la atracción gravitacional es solo otro mecanismo de optimización en un proceso computacional que tiene la función de comprimir la información».