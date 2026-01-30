Los zoólogos no salen de su asombro: en China están criando miles de perdices y el éxito es digno de estudio

Están criando miles de perdices en China y el éxito es digno de estudio, los zoólogos no salen de su asombro. Las perdices son unas aves muy típicas de nuestra zona que han iniciado un viaje del todo inesperado hacia un país muy lejano. Los expertos en este tipo de animales no dejan de asombrarse ante lo que han descubierto en esta parte del mundo en la que han proliferado estas especies de animales que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

China está haciendo posible lo imposible, con un éxito que ha dejado a todos en shock. Es digno de estudio lo que han descubierto estos expertos que pueden acabar generando este tipo de detalles que serán esenciales. Es momento de apostar claramente por una transformación que llega sin avisar y sin duda alguna, puede hacernos reflexionar sobre un animal que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de este gran país que está consiguiendo elementos que pueden parecer fuera de lugar, pero acaban llegando por un motivo de peso.

No salen de su asombro los zoólogos

Los zoólogos son animales que pueden acabar convirtiéndose en los elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Un buen básico que se convertirá en un plus de buenas sensaciones y que puede ser esencial.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Estaremos muy pendientes de estos cambios que afectan a una naturaleza que tiene algunas peculiaridades por delante.

Sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más, teniendo en cuenta que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos visualizar en estos días que tenemos por delante. Un cambio en la manera de apostar claramente por un pequeño animal que en China tiene su razón de ser.

Las perdices en escabeche son uno de los pequeños manjares que podemos permitirnos. Hay pueblos de España que las cocinan a las mil maravillas como se hacía antes y quizás en China acaben aprendiendo a cuidar una carne tan delicada o un animal tan especial como este.

Están criando perdices en China y el éxito es digno de estudio

Es digno de estudio el éxito de China criando perdices, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. La moda de tener un cruce de codorniz y pollo que da lugar a una especie de mini gallina se ha adueñado de China. Los tienen como pequeñas mascotas y según explica el medio especializado Odditycentral: «Los pollos rutinarin toman su nombre de la rutina, o vitamina P, un flavonoide que se encuentra en los cítricos y varias otras plantas, pero también en los huevos de este adorable pájaro. Y hablando de huevos, las aves son aparentemente capas de huevos muy productivas, lo que solo aumenta su popularidad. Sin embargo, los huevos de rutina son incluso más pequeños que los de codorniz y comparables al tamaño de una moneda de cinco centavos. Afortunadamente, las aves ponen huevos durante unos 300 días al año. Aunque son mucho más adecuados para las condiciones de los apartamentos que los pollos reales, gracias a su pequeño tamaño, los pollos rutinarieron más mantenimiento que los gatos y los perros. Por un lado, la temperatura es realmente importante, con temperaturas recomendadas que oscilan entre 20 y 30 grados centígrados para pollos adultos, y de 35 a 38 grados para pollitos».

Siguiendo con la misma explicación: «El olor también es un problema con los pollos, y las rutinas no son una excepción. Afortunadamente, hay soluciones disponibles en forma de basura de hierbas (cáscara de arroz, astillas de madera, tallos de té, madera aserrada, harina de soja) combinadas con fermento biológico para formar un lecho de fermentación que puede descomponer automáticamente la caca de pollo rutina. La popularidad del pollo rutin en China se ha disparado en los últimos años, con una simple búsqueda en Douyin (TikTok) que aparece miles de vídeos de entusiastas. Muchos de ellos cuentan con lujosos terrarios completos con lámparas de calor y todo tipo de comodidades para los pájaros, mientras que otros se centran en los animales o en el ritual diario de recoger sus huevos».

Una mascota de lo más especial que quizás explique el aumento de la cría de estos pequeños pájaros en un gran país en el que todo parece posible. Tocará estar muy pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas que pueden llegar a toda velocidad con este tipo de detalles que serán esenciales que tengamos en consideración.