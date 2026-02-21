Esteladas, «¡independencia!» y «¡puta Real Madrid!»: el Barça vuelve a dar la nota en Valencia

La afición del Barça ha vuelto a dar la nota en la Copa del Rey de Valencia. Esta vez ha sido en el inicio de la semifinal contra Baskonia. Con el Real Madrid ya en la final tras una épica remontada frente a Valencia Basket, la hinchada catalana ha desplegado esteladas, a la vez que coreaba al unísono «¡independencia!» y cánticos de «¡puta Real Madrid!».

Ya pasó algo similar hace 24 horas en el partido de cuartos de final entre Barça y UCAM Murcia. Los culés dieron la nota con cánticos independentistas y desplegando esteladas en las gradas del Roig Arena. Y este sábado se volvió a repetir la escena, pero esta vez le añadieron gritos contra el eterno rival, que ya espera en la final en busca de la 30. Un Mario Hezonja imperial ha llevado en volandas al Madrid a la lucha por el título, remontando un partido que parecía perdido a falta de 20 segundos para el final.