Triste adiós a la chimpancé Ai: asombró a los científicos por reconocer el alfabeto inglés y su memoria numérica muy superior a la de los humanos

Asombró a los científicos por reconocer el alfabeto inglés y su memoria numérica muy superior a la de los humanos, la chimpancé AI, ha pasado a la historia.

La chimpancé que marcó la diferencia hace unos años ha desaparecido.

La chimpancé AI desaparece

Con el nombre de AI, como si hiciera referencia a la tan temida Inteligencia Artificial, este animal se ha convertido en uno de los más destacados de los últimos tiempos.

Hay animales que nos sorprenden

Este tipo de animales que parece que entienden algunos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará una importante sorpresa. Tendremos que empezar a pensar en un giro importante en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este chimpancé cambió la historia por completo.

Asombró a los científicos al reconocer el alfabeto inglés y su increíble memoria numérica

Tal y como nos explican desde el blog noticiasmabientales: «La chimpancé Ai, célebre por su capacidad para reconocer más de 100 caracteres chinos, el alfabeto inglés, los números arábigos del 0 al 9 y 11 colores, falleció a los 49 años en la Universidad de Kioto. Su nombre, que significa “amor” en japonés, se convirtió en un símbolo de curiosidad y genialidad en el ámbito científico.

Ai murió a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, según informó el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la universidad. Su pérdida marca el final de una etapa en la investigación sobre la cognición animal, pero deja un legado invaluable para la ciencia».

Siguiendo con la misma explicación: «La capacidad de Ai la convirtió en protagonista de numerosos artículos académicos y programas de divulgación, incluyendo estudios publicados en la prestigiosa revista Nature. Los medios japoneses la apodaron “genio” por sus habilidades cognitivas excepcionales. Reconocía caracteres chinos asociados a colores y los vinculaba correctamente con objetos en pantalla. Podía representar una “manzana virtual” seleccionando figuras geométricas en un ordenador. Diferenciaba y nombraba colores y números con precisión, demostrando una memoria visual y simbólica sorprendente.

Estas habilidades no solo impresionaron al público, sino que también ofrecieron a los investigadores una ventana única hacia la capacidad de abstracción y simbolización en los chimpancés».

La misma universidad se ha quedado en shock ante esta desaparición: «Ai llegó a la Universidad de Kioto en 1977 desde África occidental. En el año 2000 dio a luz a Ayumu, otro chimpancé que atrajo la atención internacional por sus habilidades, especialmente en estudios sobre transferencia de conocimientos entre generaciones. Los estudios de Ai ayudaron a establecer un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para reflexionar sobre la evolución de la mente humana. El primatólogo Tetsuro Matsuzawa, quien trabajó estrechamente con Ai, destacó en 2014 que su capacidad para reconocer símbolos y colores era única y que su participación activa en los experimentos reveló aspectos inéditos de la cognición primate».

Un animal realmente único que marcó una diferencia importante, aunque hoy en día hay varios estudios parecidos, ninguno ha conseguido llegar a estos logros de una chimpancé que sin duda alguna ha acabado siendo la que seguirá siendo un referente.