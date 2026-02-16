Telescopio James Webb febrero 2026: descubrimientos recientes y próximos

El Telescopio Espacial James Webb continúa dando de qué hablar en febrero de 2026. Sí, ni una pizca de exageración cuando decimos que cada vez que lanza una tanda de datos lo hace sacudiendo hasta los más sólidos titulares y desbaratando muchas teorías que parecían bastante consistentes. Lo que era una misión ambiciosa ya se ha convertido en una especie de máquina del tiempo científica que nos permite mirar ya no sólo a los primeros capítulos del universo, sino a los primeros con una claridad impensable para hace unos pocos años. Uno de los temas estrella que se repite este mes vuelve a ser el universo temprano.

Grandes galaxias

El Webb ha confirmado la existencia de galaxias enormes y sorprendentemente organizadas cuando el cosmos apenas tenía unos cientos de millones de años. Esto, dicho sin rodeos, desconcierta bastante. Según los modelos clásicos, esas estructuras no deberían haberse formado tan rápido. Sin embargo, ahí están, captadas gracias a la sensibilidad infrarroja del telescopio y a su famoso espejo segmentado de 6,5 metros. La luz que analiza ha viajado más de trece mil millones de años, estirada por la expansión cósmica, y ahora nos cuenta una historia más compleja de lo que esperábamos.

Cada imagen profunda del Webb parece un fondo de pantalla espectacular, pero en realidad es una mina de datos. Todo esto forma parte de un contexto más amplio de investigación espacial que este mes está especialmente activo. Si quieres ver cómo encajan estas observaciones dentro del panorama general, puedes echar un vistazo al análisis sobre Exploración planetaria febrero 2026.

Lo interesante es que el Webb no solo mira lejos; también mira con detalle. Las regiones de formación estelar se han convertido en uno de sus objetivos favoritos.