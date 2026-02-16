No estamos preparados para el cambio que llega a Europa: lo que va a pasar con las tiendas de ropa a partir de este día

Lo que va a pasar con las tiendas de ropa a partir de este día puede cambiarlo todo, no estamos preparados para este cambio que llega a Europa. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden convertirse en estos días en los que realmente cada elemento cuenta. La situación con las tiendas de ropa es preocupante, en muchos aspectos deberemos prepararnos para lo peor.

Hoy en día la cantidad de ropa que tenemos en nuestro armario, más la que compramos o la que tiramos en cada temporada, sobrepasa todo lo que estaría siendo posible. Un detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser esenciales y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Lo que va a pasar con las tiendas de ropa, podremos empezar a visualizar estos cambios de forma muy distinta.

Lo que va a pasar con las tiendas de ropa a partir de este día

Las tiendas de ropa afrontar una nueva normativa que llega de la UE. No es nada fácil descubrir algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Será el momento de empezar a pensar en algunos detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Esa ropa que se tira en numerosas ocasiones que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán claves.

Estas tiendas de ropa que pueden acabar siendo lo que se convierta en un problema para todos. La cantidad de ropa que tenemos en nuestro poder y que se vende, supera con creces todo lo que esperaríamos. A final lo que hacemos podemos empezar a tener en mente algunos elementos que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones.

Es hora de saber qué pasa con las tiendas de ropa a partir de este día, cuando la normativa, debe evitar que se destruya la ropa que no se vende. La UE se muestra firme con estos elementos.

No estamos preparados para lo que llega a Europa

Lo que llega a Europa puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser claves. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos qué pasaba con la ropa que compramos en el supermercado de una manera que puede acabar siendo esencial.

Tal y como nos dice la normativa: «La Comisión Europea adoptó hoy (9 de febrero) nuevas medidas en el marco del Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR) para evitar la destrucción de prendas de vestir, prendas de vestir, accesorios y calzado no se vender. Las reglas ayudarán a reducir los residuos, reducir los daños ambientales y crear una igualdad de condiciones para las empresas que adopten modelos de negocio sostenibles, lo que les permitirá cosechar los beneficios de una economía más circular. Cada año en Europa, se estima que el 4-9% de los textiles no vendidos se destruyen antes de que se usen. Estos residuos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, casi iguales a las emisiones netas totales de Suecia en 2021. Para ayudar a reducir esta práctica derrochadora, el ESPR requiere que las empresas divulguen información sobre los productos de consumo no vendidos que desechan como residuos. También introduce una prohibición de la destrucción de ropa, accesorios de ropa y calzado no se sen mandado».

Siguiendo con la misma explicación: «En lugar de descartar existencias, se alienta a las empresas a administrar sus existencias de manera más efectiva, manejar las devoluciones y explorar alternativas como la reventa, la refabricación, las donaciones o la reutilización. La prohibición de la destrucción de prendas de vestir, accesorios de vestir y calzado no se vender y las excepciones se aplicarán a las grandes empresas a partir del 19 de julio de 2026. Se espera que las empresas medianas sigan en 2030. Las normas sobre divulgación bajo el ESPR ya se aplican a las grandes empresas y también se aplicarán a las medianas empresas en 2030».

Nos dan algunos datos que realmente ponen los pelos de punta: «La destrucción de bienes no se solde es una práctica derrochadora. Solo en Francia, cada año se destruyen alrededor de 630 millones de euros en productos no vendidos. Las compras en línea también alimentan el problema: en Alemania, casi 20 millones de artículos devueltos se descartan anualmente. Los textiles son una parte importante del problema y un foco clave para la acción. Para reducir los residuos y reducir la huella ambiental del sector, la Comisión Europea está promoviendo una producción más sostenible al tiempo que ayuda a las empresas europeas a seguir siendo competitivas. El ESPR es fundamental para este esfuerzo. Los productos del mercado de la UE serán más duraderos, reutilizables y reciclables, al tiempo que aumentará la eficiencia y la circularidad».