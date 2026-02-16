Hallazgo insólito: arqueólogos descubren un taladro rotatorio del Antiguo Egipto que cambia la historia de la tecnología

Los arqueólogos descubren un taladro rotatorio del Antiguo Egipto que puede cambiar la historia de la tecnología. Una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad se ha convertido en una de las que no duda en apostar claramente por una serie de peculiaridades que el paso del tiempo y las excavaciones arqueológicas nos descubren. Es hora de saber un poco más qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Llega un hallazgo insólito

Este taladro rotatorio del Antiguo Egipto cambia la historia de la tecnología

Los expertos de Arqueology News explican en un reciente artículo: «Una pequeña herramienta de metal de un cementerio predinástico en el Alto Egipto está cambiando las opiniones sobre la tecnología egipcia temprana. Los investigadores han identificado el objeto como el taladro de metal más antiguo conocido de Egipto. La pieza data de finales del cuarto milenio a. C., mucho antes de que gobernaran los primeros faraones. Los arqueólogos encontraron la herramienta en Badari hace aproximadamente un siglo. Los registros de la década de 1920 describen un punzón corto de cobre con una tira de cuero envuelta alrededor del eje. La nota fue breve, y el objeto llamó poco la atención durante décadas. La herramienta mide 63 milímetros de largo y pesa alrededor de 1,5 gramos. El trabajo reciente de un equipo de la Universidad de Newcastle y la Academia de Bellas Artes de Viena hizo que el objeto volviera a ser estudiado. Una inspección minuciosa bajo la ampliación reveló claros signos de uso rotativo. La punta muestra líneas paralelas finas. Los bordes aparecen redondeados por movimientos repetidos. Una ligera curva cerca del extremo de trabajo coincide con la tensión del giro contra el material duro. Estas huellas difieren de los daños causados por un simple empuje o perforación. Pequeñas bobinas de cuero seco todavía se aferran al eje. Los investigadores vinculan estas fibras a un sistema de perforación de arco. En un dispositivo de este tipo, un cable envuelve alrededor de un eje perforado. Un arco se mueve hacia adelante y hacia atrás, girando el taladro rápidamente. Las pinturas funerarias egipcias posteriores muestran a trabajadores que usan herramientas similares para perforar agujeros en cuentas y madera. Los ejemplos físicos del segundo milenio a.C. sobreviven, aunque quedan pocas herramientas anteriores».

Siguiendo con la misma explicación: «El taladro Badari vino de la tumba 3932, el entierro de un hombre adulto. Los objetos del cementerio muestran una hábil producción de cuentas, recipientes de piedra y artículos de madera. Muchas de estas tareas requerían una perforación cuidadosa. Una herramienta giratoria habría mejorado el control y la velocidad durante dicho trabajo. El hallazgo apunta a conocimientos técnicos avanzados en las comunidades predinásticas».