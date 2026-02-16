Impactante golpe al narcotráfico en Mallorca: seis detenidos y el cabecilla de la trama a prisión

La Policía Nacional ha logrado un golpe histórico contra el narcotráfico en Mallorca tras detener a seis personas —cinco hombres y una mujer— implicadas en un delito de tráfico de drogas y en la pertenencia a una organización criminal dedicada a la introducción y distribución de cocaína en la isla. La operación, desarrollada durante varios meses por el Grupo I de Estupefacientes de la UDYCO de Policía Nacional en Palma, ha permitido desmantelar un grupo criminal de origen paraguayo que operaba con precisión y sigilo.

La investigación reveló que la organización funcionaba con una estructura altamente jerarquizada y secreta, lo que complicó la labor policial. El líder del grupo, conocido en el argot policial como el conseguidor, coordinaba la entrada de la droga a la isla, asegurando que cada kilo de cocaína introducido fuera distribuido de manera eficiente a diferentes redes de venta de menudeo sin conexión entre sí.

Los agentes comprobaron que la estrategia del grupo consistía en reponer rápidamente la droga vendida para mantener un flujo constante de distribución en Palma y en otros puntos estratégicos de Mallorca.

El desenlace de la operación se produjo el pasado jueves 12 de febrero con un operativo coordinado que incluyó varios registros domiciliarios en Palma, donde los agentes localizaron cerca de un kilo de cocaína, una envasadora profesional, utensilios para el tráfico de drogas y dinero en efectivo.

Durante los registros fueron detenidas cinco personas en el momento y posteriormente se localizó y arrestó a una sexta persona vinculada al grupo. Entre los arrestados se encuentra el principal investigado, que ha ingresado en prisión de forma inmediata por orden judicial junto con otra persona de la organización.

Según fuentes policiales, la desarticulación de esta red de narcotráfico en Mallorca representa un duro golpe para el mercado ilegal de cocaína en la isla, ya que la organización no solo introducía la droga, sino que aseguraba su distribución a otros grupos criminales que la comercializaban en distintos puntos de venta, complicando aún más su detección. La operación se suma a los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir el tráfico de drogas y mantener la seguridad en Palma y sus alrededores.

Este caso demuestra la capacidad de coordinación de la Policía Nacional en Baleares y su efectividad para investigar organizaciones criminales complejas que operan en la isla, donde la entrada de drogas y su distribución en el mercado negro representa un desafío constante.

Las autoridades han destacado que la colaboración entre las diferentes unidades y la vigilancia prolongada fueron claves para el éxito de la operación, garantizando que la droga no llegara al mercado y que los responsables enfrentaran la justicia.

El impacto de esta operación se deja sentir en la comunidad, donde la presencia de drogas y la actividad de bandas criminales preocupaban a vecinos y comerciantes. La Policía Nacional insiste en que se mantendrán operativos de control y prevención para frenar la expansión de redes de tráfico de drogas y garantizar la seguridad en toda Mallorca.